Riccione, doppia amarezza a Gaeta

Prime due gare della stagione a Gaeta per il neonato Riccione Beach soccer. Esordio bagnato con due sconfitte per la squadra che fa capo al Riccione 1926. Il debutto in serie A è arrivato nella giornata di venerdì quando la squadra della Perla Verde ha incrociato il Brancaleone. Non sono bastati ai biancazzurri i tre gol realizzati da Francavillese e Lupino (doppietta per lui) a pareggiare il conto con gli avversari che a bersaglio ci sono andati sei volte. Poi ieri la seconda sconfitta in campionato, quella contro la Vastese. Un gol in più per i romagnoli rispetto alla gara dal giorno prima (a bersaglio Papa, doppietta di Carchidi e gol di Francavillese), ma stessi gol subiti. Oggi terza e ultima gara sulla spiaggia di Gaeta con il Riccione che dovrà fare i conti con il Naxos che, sin qui, proprio come i romagnoli, è ancora a secco di punti.

I risultati della 1ª e della 2ª giornata: Riccione-Brancaleone 3-6, Genova-Sicilia 4-3, Vastese-Seatram Chiavari 0-10, Terracina-Cagliari 4-3, Naxos-Lazio 1-4. 2ª giornata: Riccione-Vastese 4-6, Brancaleone-Cagliari 6-5, Genova-Naxos 6-2, Sicilia-Seatram Chiavari 2-4, Lazio-Terracina.

Classifica: Genova, Brancaleone 6; Seatram Chiavari 5; Terracina, Vastese 3; Lazio 1; Cagliari, Sicilia, Riccione, Naxos 0.