Ricel in finale: sconfitta Turris 6-2 nel campionato regionale femminile

Ricel

6

Cascina

2

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Maffei, Orsini, Baldini. All. Nista.

TURRIS: Batistoni, Vecchio, Palazzi, Di Martino, Cellai, Di Nardo, D’Alessandro, Cecchetti, Lenzi. All. Chidini.

Arbitro: Luci di Prato.

Marcatori: 3’ e 44’ Cecchetti (T), 16’, 30’ e 48’ Rizzato (R), 19’ e 28’ Baldini (R), 45’ Orsini (R).

CARRARA – La Ricel ha raggiunto la sua quinta finale di fila nel campionato regionale femminile di calcio a 5. In semifinale le pluricampionesse carraresi hanno sconfitto la Turris, 4ª classificata nella regular season e vittoriosa ai quarti contro il Traverde Pontremoli. Mister Nista porta ha portato all’esordio stagionale Sharon Baldini ma ha dovuto rinunciare in extremis a Benny Tylor e ad Ale Giorgetti. Il team pisano si è presentato al completo giocando a viso aperto e trovando la rete in apertura di Cecchetti.

A metà primo tempo i gol di Rizzato e Baldini hanno fatto mettere la freccia alle “apette“ che hanno poi dilagato nella ripresa con Orsini, ancora Rizzato (tripletta per lei) e Baldini. La Turris ha reso meno amaro il boccone con la seconda rete di Cecchetti. "Ci siamo meritatamente regalate la quinta finale – il commento del tecnico Nista – ed ora vogliamo anche mettere il quinto sigillo. Il Dabda Livorno, che incontreremo in finale, è squadra tosta ed esperta e dovremo prestare attenzione dall’inizio alla fine".

Gianluca Bondielli