Ricorrenza. Pontassieve, i 100 anni raccolti in un volume

Si chiude un anno ricco di eventi per il Pontassieve che nel 2024 ha celebrato i 100 anni di storia. Un’epopea di calcio dilettantistico di grande valore ed umanità. Il sodalizio biancoazzurro ha reso omaggio a questa bella avventura, che coinvolge centinaia di ragazzi tra giovanile e prima squadra in lotta per risalire in Eccellenza. Tante le iniziative che hanno visto ampia partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni, coordinate dal presidente Sebastiano Giusti, dal responsabile del Comitato Stefano Naddi, insieme a tanti dirigenti e volontari.

A chiusura di questo anno importante, il Pontassieve ha realizzato un bellissimo volume monumentale ‘Pontassieve Calcio: 100 anni di storia’ a cura di Carlo Fontanelli e Renzo Rosati che racconta un secolo in azzurro, non solo dal punto di vista calcistico e sportivo ma anche di crescita di un territorio insieme alla propria squadra. Attraverso aneddoti, immagini e numeri che hanno lasciato il segno nel principale centro della Valdisieve. Alla presentazione del libro e al taglio della torta dei 100 anni c’erano numerose autorità, dirigenti, giocatori, amici e sostenitori. Altro evento una mostra storico fotografica presso lo stadio comunale che accompagna gli sportivi in questo lungo percorso. Nel 2025 previsto anche restyling impianti e investimenti da parte della società, con ricadute significative per chi pratica calcio e per la comunità.

"Un lungo percorso di storia e di gloria - afferma il presidente Sebastiano Giusti -. Molte soddisfazione e qualche rammarico, vittorie e sconfitte ottenute e superate con le idee, con la partecipazione e con l’impegno di una squadra fantastica. Grazie a chi ci è stato e a chi sarà presente nel futuro".

Francesco Querusti