Ricorso del Tolentino: "Maceratese, è tutto ok"

Il risultato di Tolentino-Maceratese (1-2) non è stato omologato dal giudice sportivo a seguito del ricorso presentato dalla società cremisi, e già preannunciato nella giornata di lunedì. Il responso sulla vicenda si avrà ufficialmente mercoledì prossimo, 30 ottobre, nel tradizionale Comunicato di metà settimana. Il Tolentino ha motivato il proprio reclamo contestando una presunta irregolarità nella posizione di un calciatore della Maceratese, il difensore argentino Franco Ezequiel Grillo. Secondo quanto sostenuto dalla società cremisi, Grillo non avrebbe scontato due giornate di squalifica rimediate nella stagione passata quando vestiva la maglia della Jesina. "Nella serata di domenica abbiamo avuto notizia, da noi ritenuta attendibile, che un giocatore della Maceratese fosse sceso in campo irregolarmente rispetto al regolamento - spiega il presidente cremisi Marco Romagnoli -. Da qui la decisione di presentare reclamo per conoscere la verità dei fatti. Una sorta di ‘atto dovuto’ che rientra nelle abituali dinamiche di un campionato. La questione finisce qui, ritengo eccessive le polemiche che sono insorte in queste ore". Nel ricorso il Tolentino afferma che Grillo sarebbe stato tesserato dalla Maceratese tra il 16 e il 22 settembre e che, di conseguenza, non avrebbe mai scontato i suoi due turni di stop.

In una nota, diffusa ieri pomeriggio, la società Maceratese precisa però che "il contratto di Grillo, cittadino italiano a tutti gli effetti in possesso dello Status 3, è stato regolarmente depositato in data 4 settembre". Poi il comunicato prosegue così: "La società ha atteso che il giocatore scontasse le due giornate di squalifica nelle partite Urbania-Maceratese (8 settembre) e Maceratese-Fano (15 settembre) prima di ufficializzare il suo ingaggio sui propri canali social e a mezzo stampa in data 17 settembre. Pertanto la Maceratese prende fermamente le distanze dalle motivazioni presentate dal Tolentino e ribadisce la piena regolarità del suo tesserato, avendo agito sempre nel rispetto delle normative federali. Confidiamo pertanto nel pronunciamento degli organi competenti e nel riconoscimento della correttezza del nostro operato".

Da parte sua il direttore generale dei biancorossi Stefano Serangeli si dice assolutamente sereno: "Siamo talmente sicuri della regolarità di quanto fatto finora che il difensore Grillo scenderà in campo anche domenica nella gara casalinga contro l’Urbino".

m. g.