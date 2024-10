Riflettori accesi sulla Serie C. Serata nerazzurra con il Novara. Renate e i favori del pronostico

In Coppa Italia, nella prima decade di agosto e quindi per quello che può contare o dare indicazioni utili, fu una gara dai due volti. Partenza sprint del Novara e 2-0 al termine del primo tempo. Poi rimonta nella ripresa del Renate fino al 2-2 del 90’. Gli inutili supplementari e poi i penalty premiarono i piemontesi. Per ora, invece, la classifica dice fortissimamente Renate, che dopo il blitz di Lecco dello scorso weekend è tornato a macinare punti, ma soprattutto a stazionare al secondo posto alle spalle della capolista Padova (che tenta già la fuga) e davanti al Vicenza dopo il derby perso di misura all’Euganeo. Il Novara di Jack Gattuso sta piano piano risalendo la china, è reduce da un buon periodo e vuole giocarsi le sue carte in Brianza. Contro quale Renate? Detto dell’assenza tra i convocati di Calì, le scelte non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelle di Lecco, qui con l’incognita terreno pesante.

Tra i pali c’è Nobile, in difesa il primo ballottaggio a sinistra tra Riviera e Regonesi col primo favorito sul secondo, a destra Anghileri, in mezzo Spedalieri e Auriletto. In mezzo le scelte sono abbastanza obbligate con Vassallo playmaker supportato da Delcarro e Stefano Mazzaroppi (nella foto Peruzzetto). In attacco non è da escludere un calo delle azioni di Di Nolfo che a Lecco è stato lasciato negli spogliatoi durante l’intervallo a favore di Ghezzi che si candida per una maglia assieme a Siega. Poi assoluta libertà di pensiero per gli altri due spot offensivi con Bocalon e De Leo possibili favoriti anche se quest’ultimo sempre venerdì scorso non ha visto il campo nemmeno un minuto. Si gioca a Meda oggi alle 20.30 (la sesta partita di fila coi riflettori accesi per i nerazzurri) ed è l’unico match di venerdì del girone A che si completerà tra sabato e domenica. Arbitra Maria Marotta di Sapri. Diretta tv sui canali sportivi di Sky e in streaming su Now.