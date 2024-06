Rilancio Cava Ronco: "Rinforzi per Muccioli"

Il Cava Ronco non pettina le bambole, vota la fiducia al ‘governo’ Muccioli e sposa la linea della continuità: già annunciati tredici rinnovi, tra giocatori e staff tecnico. Gli ultimi sono quelli di Francesco Marzocchi (terzino), Michele Benvenuti (accompagnatore) e Daniele Mordini (responsabile del settore giovanile). Ma c’è anche il primo colpo (Luca Bergamaschi, 30enne centrocampista ex tra le altre di Forlì, Castrocaro e Spiv). L’obiettivo? Alzare il tiro, in vista della sesta stagione consecutiva dei biancorossi in Eccellenza: questa la traiettoria tratteggiata da Marco Ricci, al suo quarto mandato nel ruolo di direttore sportivo del club forlivese.

Ricci, la conferma di mister Simone Muccioli è il fulcro del progetto?

"Ripartiamo con soddisfazione da un tecnico molto preparato, il cui curriculum è una garanzia. Insieme siamo pronti ad aprire un ciclo".

Quanto è importante la continuità di guida tecnica nel calcio?

"È fondamentale per sviluppare le proprie idee e gettare le basi di un progetto vincente".

Si riparte da una salvezza arpionata con un turno d’anticipo.

"Non era esattamente questo il nostro obiettivo, purtroppo nel calcio capita di imbattersi in annate storte. Abbiamo fronteggiato problemi impreventivati, sfociati nell’avvicendamento in panchina, e un po’ alla volta siamo riusciti ad assestarci. Certo, la salvezza non è mai scontata, però aspiravamo a qualcosa di più…".

Quindi in quello che sarà il sesto anno consecutivo del Cava Ronco in Eccellenza proverete ad alzare l’asticella?

"Noi non abbiamo l’obbligo di vincere, ma vogliamo certamente migliorare l’undicesimo posto dell’anno scorso".

Il vuoto lasciato da capitan Fantinelli, che ha appeso gli scarpini al chiodo, verrà colmato da un profilo di pari spessore?

"Perdiamo un ragazzo d’oro e un leader carismatico dentro e fuori dal campo. Non sarà facile rimpiazzarlo, ma ci proveremo".

Quali sono le linee guida sul mercato?

"Intanto abbiamo ingaggiato Luca Bergamaschi, centrocampista con trascorsi in categorie superiori, e l’idea è quella di innestare altre 2-3 pedine all’interno di un gruppo consolidato composto da 15-16 giocatori. Di sicuro non punteremo su profili di nome ma sul viale del tramonto, preferendo orientarci su giovani di prospettiva e qualche elemento più esperto".

Continuerete ad attingere dal vivaio del Forlì?

"Con il Forlì esiste una stretta sinergia, un confronto costante e proficuo. Se ci sarà la possibilità di prelevare qualche giocatore che reclama più spazio o intende rilanciarsi, ci faremo trovare pronti".

Mezzolara squadra da battere?

"I bolognesi allestiranno una corazzata per tornare immediatamente dove compete loro, di conseguenza partiranno in prima fila. Ritengo però che anche altre società faranno bene, ad esempio il Gambettola che si sta muovendo pesantemente sul mercato".

Marco Lombardi