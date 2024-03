Rimini, 18 volte Morra. Un bomber da record

E sono diciotto. Meglio di lui, nella storia del Rimini tra i prof, soltanto Davide Di Nicola ben 23 anni fa. Claudio Morra nella storia del Rimini c’è già entrato. Abbondantemente. Con la doppietta realizzata nell’ultimo turno di campionato contro il Pescara, l’attaccante piemontese ha scritto il suo nome tra i migliori marcatori di sempre del club biancorosso. In un colpo solo, quel venerdì sera, ha scavalcato nella classifica dei bomber Davide Zannoni, Dante Nardi e Delio Bianchi. In epoche diverse, tutti si erano fermati a 17 gol. Nella stagione ’84-’85 Zannoni, ma bisogna tornare con la memoria ben più indietro per ricordare i bersagli di Nardi (stagione ’40-’41) e Bianchi (39’-’40). Un passo più indietro a questo fantastico trio di bomber biancorossi la passata stagione ci era rimasto un altro Claudio: Santini. Sedici le perle confezionate lo scorso campionato dall’attaccante toscano che tanto hanno amato i tifosi della maglia a scacchi. Storia recedente, quella. Che Morra in questa stagione è stato capace di perfezionare al rialzo. Impresa non da tutti. Ma l’attaccante piemontese è capace di stupire per colpi e continuità. Sin dal primo giorno in biancorosso è stato capace di suonare la carica a suon di gol. E ora anche di abbattere un record. Di doppietta in doppietta, di prodezza in prodezza, Morra è stato anche capace di restare sempre ai vertici della classifica dei cannonieri del girone. Davanti a sé, praticamente da sempre, ha avuto solo e sempre il giovane attaccante del Cesena, Christian Sphendi, che a oggi di reti ne ha realizzate 20. Senza nessun rigore, cosa che invece ha facilitato un po’ la vita all’attaccante del Rimini che dal dischetto è andato a bersaglio cinque volte.

Alle spalle dei due centravanti romagnoli, bisogna scendere di qualche gol per trovare Merola del Pescara che il portiere avversario lo ha superato in 14 occasioni. Il secondo miglior marcatore del Rimini in questa stagione resta Davide Lamesta che, proprio grazie al gol realizzato contro il Pescara, sale a quota 6, in compagnia di Saco dell’Ancona, Cerri della Juventus Next Gen, Catanese e Ianesi del Pontedera, Pane del Sestri Levante e Corbari della Virtus Entella. Ma tornando a Morra, ora l’attaccante del Rimini avrà ancora un po’ di tempo per cercare di raggiungere anche il primo della classe in quanto a gol tra i prof: Di Nicola. Il bomber abruzzese nella stagione 2001-2002 in C2 ne fece 24. Missione difficile, ma non impossibile.