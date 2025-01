Rimini a caccia della vittoria perduta. Buscè: "Partita da squadra vera"

Che in casa Rimini in questi ultimi giorni di mercato ci siano dei movimenti anomali è ormai una certezza. La lista dei convocati non mente. Come è certo che i biancorossi oggi in casa del Milan Futuro non si possono permettere di essere ’conservativi’. Nonostante le assenze, nonostante tutto. Questo Buscè forse non lo dirà mai, ma il suo Rimini dell’ultimo periodo non può averlo soddisfatto appieno, al netto di tutti gli ostacoli trovati sul percorso. Nessuna vittoria in un mese abbondante, nessun gol realizzato nelle ultime tre partite, coppa compresa. E gli avversari che a fine gara ricordano soltanto il tuo ’blocco basso’. Insomma, il Rimini già da oggi contro la terz’ultima della classe dovrà provare a cambiare qualcosa nel suo atteggiamento. Al di là dei risultati, al di là della classifica.

"Sappiamo di affrontare una partita difficile – dice Buscè con un ritornello che ormai è una costante – una partita in cui il Milan ci aspetterà per cambiare marcia, ma noi sappiamo la partita che dobbiamo fare: uniti, da squadra vera, come abbiamo dimostrato e stiamo facendo da un bel po’, senza troppi problemi in testa, diamo tutto quello che possiamo dare e quindi poi vedremo come andrà a finire la partita".

Buscè poi mette sotto la lente il gol, quello che per i biancorossi è diventato questo sconosciuto. "Ora magari ci siamo un po’ inceppati, non siamo lucidi, facciamo fatica a trovare quelle tre o quattro situazioni che ti possono permettere di fare gol – spiega – ma che la squadra non cerchi di vincere la partita, che la squadra si rintani e basta, questo no, non è questo. Abbiamo trovato una compattezza in più, una certezza in più rispetto magari alle prime uscite di questo campionato, abbiamo consolidato quel reparto, ma davanti se non erro abbiamo fatto 27 gol, quasi gli stessi di Arezzo, Pescara, Pineto, squadre che stanno facendo un grandissimo campionato, e noi sotto l’aspetto dei numeri siamo lì, come queste squadre che sono in piena zona play off. È un momento di appannamento, ma ci può stare".

Poi sul Milan di Bonera. "Troveremo un Milan un po’ diverso rispetto all’andata – spiega – È un po’ cambiato perché ha preso giocatori più esperti: Magrassi davanti, Camporese, Quirini ultimamente, ha preso Ianesi, quindi ha cercato di mettere un po’ di esperienza per dare un po’ di linfa nuova ad un gruppo secondo me già importante. Vedremo che partita verrà fuori".