Rimini a Pineto col dubbio Cernigoi. Ancora out De Vitis, riecco Chiarella

Nella lista dei convocati che oggi Antonio Buscè stilerà per la trasferta di Pineto rientrerà Chiarella. Ma da quella lista potrebbe uscire Cernigoi. L’attaccante lombardo ieri si è fermato durante l’allenamento per un fastidio a un ginocchio. Questa mattina sono previsti gli accertamenti e durante la rifinitura il tecnico del Rimini valuterà la situazione. Non esattamente una buona notizia per i biancorossi che sembravano aver messo il lucchetto, almeno per un po’, all’infermeria. Nonostante per la gara contro gli abruzzesi il tecnico campano presumibilmente dovrà ancora fare a meno di De Vitis, prossimo al rientro, ma non ancora completamente ristabilito dopo l’infortunio. Certo è che una possibile assenza di Cernigoi cambia un po’ le carte in tavola in vista di quelle staffette che ormai sono diventate un marchio di fabbrica di Buscè. Che però in questa occasione, rispetto ad appena qualche settimana fa, ha decisamente più scelta pensando agli uomini d’attacco con Cioffi e Malagrida ormai a completa disposizione. Qualche ballottaggio c’è anche nelle altre zone del campo. In difesa scalpitano Lepri e Bellodi ai quali nelle ultime uscite il tecnico del Rimini ha sempre preferito Longobardi con Cinquegrano a occupare la fascia destra. E resta vivo anche quello tra Falbo e Semeraro, ballottaggio che ultimamente il primo ha sempre vinto sul secondo. In mezzo al campo Langella ha il ’posto fisso’, ma presubilmente anche Garetto, dopo la prova da bomber offerta contro il Pontedera. Poi sono in tanti a giocarsi l’ultima maglia a disposizione. Da Piccoli a Fiorini passando per Lombardi. Tutti con caratteristiche diverse. Intanto, il Pineto che aspetta il Rimini soltanto lo scorso turno ha messo il freno in casa della Virtus Entella, gara alla quale era arrivato portando in dote tre vittorie consecutive. Contro Perugia, Pescara e Pianese, non esattamente le ultime arrivate nel girone B. E questo il Rimini lo sa perfettamente.

Precedenti. Nessuna lista di precedenti infinita per il Rimini sul campo del Pineto. Anzi. Una sola volta, la scorsa stagione, abruzzesi e romagnoli si sono trovati faccia a faccia e non è finita bene per il Rimini che ha lasciato tutto in Abruzzo (1-0).