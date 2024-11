Rimini a Sestri Levante. Ubaldi ha dolci ricordi

Sestri Levante e Rimini si rivedono sempre a novembre. Esattamente il 17 novembre. Domani, come un anno fa. Il numero dei precedenti è minuscolo. Rimini e Sestri lontano dalla Romagna si sono trovate faccia a faccia una sola volta nella loro storia, la scorsa stagione. E quell’unico precedente dice Rimini. E per di più nemmeno in Liguria. Ma a Vercelli, dove il Sestri era stato costretto a traslocare la scorsa stagione. Ma torniamo a quell’unico e piacevole precedente. Era un giovedì, e il caso vuole, fosse proprio il 16 novembre. Fu Ubaldi, al novantesimo, a regalare alla squadra allora allenata da Troise tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza. Oggi la situazione è parecchio diversa rispetto ad allora. Almeno per il Rimini che non si trova con l’acqua alla gola come 12 mesi fa. Lo stesso non si può dire per i liguri che sin qui di punti ne hanno messi insieme 11 e viaggiano al penultimo posto della classifica, seppur in numerosa compagnia. La squadra di Buscè respira un po’ di più con i suoi 18 punti, anche se il campionato è ancora ai primi squilli. Buscè che per la 15esima della stagione ritrova due pedine importanti, ma ne perde altrettanto. Dentro Malagrida e Gorelli che si sono buttati alle spalle i rispettivi inforuni. Out Garetto e Fiorini, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. Un guaio non da poco in mezzo al campo per il tecnico dei biancorossi che, però, ha anche qualche alternativa in più. Difficile pensare a un ritorno dal primo minuto di Malagrida, ma Buscè potrebbe pensare a Cioffi da mezzala, oppure riproporre De Vitis in mezzo al campo. In difesa potrebbe muoversi poco o nulla, mentre in attacco i ballottaggi sono sempre gli stessi. Ma questa volta il tecnico campano potrebbe decidere di partire con Parigi e Cernigoi.

Serie C. Girone B (15ª giornata). Oggi: ore 17.30 Legnago-Spal, Pineto-Perugia, Pontedera-Pianese. Domani: ore 15 Arezzo-Pescara, Sestri Levante-Rimini, Ternana-Lucchese, Torres-Virtus Entella. Ore 17.30 Gubbio-Carpi. Campobasso-Milan (mercoledì 27 novembre). Giocata ieri sera: Vis Pesaro-Ascoli.

Classifica: Pescara 32; Torres 29; Ternana, Virtus Entella 27; Arezzo 24; Campobasso 23; Vis Pesaro 22; Pianese 20; Carpi, Rimini, Gubbio 18; Perugia 15; Pineto, Lucchese 14; Pontedera 13; Ascoli, Milan Futuro, Spal, Sestri Levante 11; Legnago Salus 8.