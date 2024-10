Rimini, ad Arezzo la gara degli ex. Gigli: "Sarà un’emozione speciale"

Buscè da un parte, Troise dall’altra. Una cosa li accomuna: un’infermeria che non fa sconti in vista della gara che domani sera andrà in scena in Toscana tra Rimini e Arezzo (calcio d’inizio alle 17.30). In casa biancorossa continua il momento no degli esterni d’attacco. Con Chiarella che non ha ancora recuperato e Malagrida che è di nuovo infortunato. E al gruppo di chi non c’è, si aggiunge anche Bellodi, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno contro la Spal. In casa Arezzo, Troise in settimana è stato costretto a fare i conti con i lunghi infortuni di Righetti e Chierico. Che si aggiungono alla lista di assenti, che già comprende Montini, Damiani e Masetti. Troise che sarà il grande ex di giornata, insieme al difensore Nicolò Gigli. Che la scorsa estate ha lasciato il biancorosso dopo due stagioni per trasferirsi in Toscana. Ma che con la riviera ha mantenuto un feeling speciale.

"Sarà per me un’emozione particolare – dice il centrale – Mi è successo altre volte di giocare contro mie ex squadre, ma mai come stavolta ci tengo a fare bene e a vincere, perché i due anni a Rimini mi hanno lasciato tanto, ritroverò tanti ex compagni e so quanto sono apprezzato ancora dai tifosi biancorossi". Un addio non di quelli a cuor leggero. "Con qualcuno all’interno della società i rapporti non erano dei migliori – spiega Gigli ripercorrendo la cronologia degli eventi che hanno portato alla separazione – Ero in scadenza di contratto e Arezzo mi è sembrata la soluzione migliore: con il direttore Cutolo c’erano stati dei colloqui già negli anni scorsi e anche l’arrivo di Troise in panchina, con cui avevo condiviso una stagione positiva, ha contribuito". Gigli ha le idee chiare sul Rimini che, in fin dei conti, conosce molto bene. "Sarà una partita molto impegnativa. Il Rimini non era partito benissimo ma nelle ultime uscite l’ho visto bene, anche contro la Spal, quando ha perso immeritatamente e giocando in dieci quasi tutta la partita. Giocano bene, sono pericolosi: stiamo cercando di prepararla come si prepara una partita di cartello, dove inconsciamente si mette quel pizzico di attenzione in più".