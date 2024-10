Rimini, ad Arezzo non sarai solo. Tifosi pronti a salire sui pullman

La distanza non è di quelle che scoraggiano e il momento è di quelli giusti per starsi vicino. Saranno tanti i riminesi pronti a prendere la strada di Arezzo domenica per seguire il Rimini. Il match è di cartello ed è pure ’imbottito’ di ex recentissimi. Troppo stuzzicante per lasciarsi scappare la nona di campionato. Saranno tanti i riminesi pronti a raggiungere la Toscana in pullman. Viaggiando con il Collettivo Riminese si partirà da Piazzale del Popolo alle 14. Il costo del pullman è di 20 euro per i soci e 25 per i non soci. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan (335-5711536) e Claudio (338-8162999). In pullman viaggeranno anche i tifosi della Curva Est. Senza contare poi tutti quei riminesi che raggiungeranno Arezzo in auto. Insomma, la trasferta sarà piuttosto partecipata e tutti dovranno presentarsi al ’Città di Arezzo’ con il biglietto d’ingresso allo stadio già in tasca. La prevendità è attiva online sul sito ticketone.it e nei rivenditori autorizzati Ticketone. Il prezzo del biglietto è di 13 euro prezzo unico. Sotto i 6 anni di età l’ingresso è gratuito. La vendita chiuderà sabato alle 19 e il giorno della gara non sarà possibile la vendita nel settore ospite né in alcun settore per i residenti nella provincia di Rimini. I tifosi si organizzano, mentre i biancorossi in campo continuano a correre. Digerita la sconfitta con la Spal, gli occhi sono tutti puntati sull’Arezzo dell’ex Troise.

Con non troppe buone notizie dall’infermeria considerando che oltre a Malagrida (che si è nuovamente infortunato proprio venerdì scorso con la Spal), anche Chiarella non sarà ancora a disposizione di mister Buscè. L’esterno di proprietà del Catania, infatti, riprenderà a correre insieme ai compagni dalla prossima settimana, dunque dopo la gara di Arezzo. Tutti fattori che fanno pensare che il tecnico del Rimini non abbandoni la strada tracciata nelle ultime settimane a livello di sistema di gioco. Anche se con il ritorno di Cioffi a completa disposizione qualche accorgimento potrebbe essere adottato. Buscè ha ancora più di qualche allenamento per testare le condizioni dei suoi, prima di prendere una decisione definitiva in vista del match contro i toscani.