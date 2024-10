Rimini, altra montagna da scalare. Ad Arezzo la sfida della verità

Un modulo eventualmente da rivedere, una sconfitta da digerire, ma soprattutto uno scoglio da superare. Ieri il Rimini è tornato al lavoro guardandosi indietro, ma soprattutto avanti. Alle spalle la sconfitta della scorsa settimana contro la Spal, quella che ha interrotto la striscia positiva dei biancorossi lunga 360 minuti. Che lascia in eredità, oltre a qualche mugugno, l’assenza del difensore Bellodi domenica ad Arezzo. Eccolo il prossimo scoglio da superare tornando a mettersi in viaggio dove, sin qui, i biancorossi di Troise hanno dato il meglio di sé. Battendo anche qualche ’colosso’, come Perugia e Ascoli. Con un difensore centrale in meno, il tecnico del Rimini potrebbe rivedere un po’ i piani rispetto alle ultime uscite. Oppure decidere di confermare quella difesa a cinque che, c’è da dirlo, per tanti minuti ha fatto la fortuna del Rimini. L’assenza di Bellodi può dare qualche indizio, ma anche quella di Malagrida. Il primo è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo, dopo l’espulsione rimediata contro la Spal. Il secondo, dopo appena cinque minuti di quella gara, è stato costretto nuovamente ad alzare bandiera bianca. Uno stiramento non permetterà all’esterno di proprietà della Sampdoria per dare il proprio contributo per qualche altra settimana. Una tegola che non ci voleva, ma con la quale Buscè è costretto a fare i conti.

Recuperando, però, Cioffi e anche Chiarella che ieri si è rimesso in gruppo. E che attende di debuttare in campionato. Dall’altra parte c’è un Arezzo che alla sfida con il Rimini si presenta con una bella iniezione di fiducia, dopo aver preso tutto alla Torres in Sardegna. La squadra dell’ex Troise è una di quelle che in molti inseriscono nel lotto di quelle pronte a lottare per il salto di categoria. Di certo la qualità non manca all’organico a disposizione del tecnico campano che, c’è da aspettarsi, avrà anche una certa voglia di affrontare la sua ex squadra, dopo l’addio busco di questa estate. Tutte questioni che da oggi capitan Colombi e compagni inizieranno a mettere sotto la lente. Consapevoli che servirà un’altra prestazione in viaggio di quelle convincenti per tornare ad aggiungere punti alla classifica e dimenticare definitivamente l’ennesimo scivolone casalingo di questo inizio stagione.