Rimini atteso da uno stress test. In attesa che si accenda il mercato

Quindici giorni di fuoco. Sono quelli che attendono il Rimini di Buscè. Lucchese e Milan Futuro in campionato, Trapani nella semifinale di Coppa Italia. Quindi giorni nei quali il Rimini scriverà il proprio futuro e nei quali a fare la voce grossa sarà anche il mercato invernale. Due strade parallele, ma destinate a incrociarsi. Partendo dal campo e poi guardando nella stanza dei bottoni. Il campo racconta che sabato al ’Neri’ il Rimini tornerà al livello dell’avversario di turno. Dopo aver affrontato Virtus Entella e Pescara, due big del girone, ora ai biancorossi spetteranno due squadre, Lucchese e Milan Futuro, che viaggiano nella zona caldissima e pericolosissima della classifica. Due gare nelle quali il Rimini, questa volta partirà da favorito. Cosa che, invece, almeno sulla carta non accadrà nell’andata di Coppa Italia, mercoledì della prossima settimana. Perché l’ambizioso Trapani davanti al pubblico amico potrebbe partire con i favori del pronostico. Buscè pensa a piccoli passi. Tenendo gli occhi fissi sull’infermeria, ma aspettando anche che si concretizzi qualche trattativa di mercato. Attaccante, difensore centrale e centrocampista. L’asse del mercato invernale è tracciato ormai da settimane, ma di rinforzi per il momento nemmeno l’ombra. E ne avrebbe bisogno il Rimini per presentarsi con le spalle più larghe verso questa fine di gennaio infuocata. Ancora una volta sabato contro la Lucchese il tecnico campano dovrà rinunciare a tre uomini in difesa. Gorelli e Falbo faticano a lasciare l’infermeria e Lepri sarà squalificato. Scelte ancora ridotte al lumicino, quindi, con Buscè costretto a chiedere ancora una volta ai suoi di stringere i denti. Contro un avversario meno blasonato, con molti più pensieri preoccupati sì, ma non per questo non battagliero. In zona gol c’è ancora qualche giorno di tempo per conoscere il compagno di giornata di Parigi. Nell’ultima gara di Pescara Buscè ha scelto Malagrida, in quella precedente al fianco di Ubaldi c’era Chiarella. Con la Lucchese potrebbe tornare l’oradi Cioffi? Domanda a cui è difficile rispondere all’inizio di una settimana che porta a una sfida chiave. A caccia della prima vittoria del 2025.