Rimini, Bellodi non ha dubbi: "Questa squadra ha un’anima"

"L’importante è farsi trovare pronti sempre. Perché il mister ci ha dimostrato di avere fiducia in tutto il gruppo". Così, Gabriele Bellodi ha atteso nuovamente il suo momento. E quando è arrivato, domenica scorsa al centro della difesa nella gara contro la Torres, non ha deluso. "Quando giochi è sempre bello – dice il centrale arrivato la scorsa estate dall’Olbia – Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Perché la Torres è una squadra forte e anche in grande periodo di forma. Però ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito, con una grande anima. Se facciamo quello che ci chiede il mister possiamo mettere in difficoltà chiunque e con la Torres lo abbiamo dimostrato, anche con un uomo in meno". Tutto bello, tranne quel gol subito dai sardi che ha messo in mostra i punti fragili della difesa riminese. "Sapevamo che la Torres gioca molto sulle seconde palle, cercando di buttarle subito dietro la linea difensiva – dice Bellodi – Purtroppo nell’unica disattenzione che abbiamo avuto, siamo stati puniti. Mi sento addosso qualche responsabilità? Di Varela mi sono accorto all’ultimo, mi ha tagliato la strada, mi sono dovuto fermare per non concedere un fallo da rigore. Ma l’importante è non aver perso la testa. Abbiamo continuato a giocare la nostra partita. E, alla fine, se guardiamo le occasioni avute avremmo meritato la vittoria".

L’inizio dell’avventura in maglia a scacchi per Bellodi è stato tutto in salita, per di più ’macchiato’ da quell’espulsione contro la Spal per la quale è stato messo ’in castigo’ per un po’. "Sono consapevole che il mio rendimento è stato abbastanza altalenante – ammette con grande onestà – Con la Torres secondo me abbiamo fatto una grande partita, tutta la squadra, sono contentissimo di aver trovato fiducia e una gran partita". Ora sotto con il prossimo avversario. Perché domenica pomeriggio in Liguria, sul campo del Sestri Levante, al Rimini spetta l’ennesima battaglia. Cercando, questa volta, di fare la voce grossa anche con una ’piccola’. Cosa, c’è da dirlo, che sin qui alla squadra di mister Buscè non riuscita particolarmente facile. Né in casa, né lontano da casa.