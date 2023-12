Che delusione a Rimini: la Carrarese perde per 1-0

Rimini, 10 dicembre 2023 – Che delusione a Rimini. La Carrarese non passa e perde per 1-0 contro la squadra di casa. Nel primo tempo sprecate due palle goal che avrebbero potuto cambiare l’esito della partita. Nel secondo tempo espulso il capitano Della Latta per una gomitata su Lepri. Al termine della gara, Morra realizza il gol della vittoria con un rigore per braccio largo di Imperiale.

Tabellino

RIMINI (4-3-1-2): Colombi – Rosini, Pietrangeli, Gorelli, Lepri (dal 34′ s.t. Semeraro) – Megelaitis, Langella (dal 40′ s.t. Leoncini), Iacoponi (dal 4o’ s.t. Ubaldi) – Marchesi (dal 1′ s.t. Delcarro) – Cernigoi (dal 1′ s.t. Lamesta), Morra. Panchina: Colombo; Stanga, Gigli, Accursi, Lombardi, Ubaldi, Acampa, Leoncini, Selvini.

ALLENATORE: Troise.

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6 – Coppolaro 6, Illanes 6, Imperiale 5.5 – Belloni 5 (dal 17′ s.t. Zanon 5.5), Palmieri 5.5 (dal 17′ s.t Della Latta 4), Schiavi 6.5 (dal 27′ s.t. Cerretelli s.v.), Zuelli 5.5, Cicconi 6 – Panico 5 (dal 17′ s.t. Simeri 5.5), Capello 6. Panchina: Tampucci; Mazzini, Cerretelli, Di Gennaro, Opoola, Raimo, Cartano, Sementa; Giannetti.

ALLENATORE: Dal Canto 5.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

RETI: Morra su rigore al 42′ s.t.

AMMONITI: Morra, Panico, Cernigoi, Palmieri, Langella, Lamesta, Coppolaro

ESPULSI: Della Latta al 28′ s.t., Illanes al 43′ s.t.

NOTE: spettatori 2.838 (2.199 abbonati, 639 paganti)