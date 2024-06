Rimini c’è e si iscrive al campionato. Perfezionate in tempo le pratiche

Il dubbio che il Rimini potesse non iscriversi al prossimo campionato di serie C non è mai passato nemmeno minimamente per la testa dei tifosi. E ieri mattina, puntuale come un orologio svizzero, i biancorossi hanno consegnato la domanda di iscrizione in Lega. Con tutto il necessario: 60mila euro (di cui 5mila subito, il resto a rate) per quota associativa (2mila euro), partecipazione alle competizioni (48mila euro) e corrispettivo Calcio Servizi (10mila), più la fidejussione di 350mila euro. Tutto in regola, anche se a dare il via libero ufficialmente ora sarà la Covisoc, chiamata a mettere sotto la lente le domande di iscrizione presentate da quei club che ne hanno maturato, chi per un motivo chi per un altro, il diritto. E, stando alle prime indiscrezioni, sembra che tutte le 59 squadre chiamate all’appello abbiano risposto. Per forza di cosa ne manca una considerando che una tra Vicenza e Carrarese spera di non dover effettuare l’iscrizione in serie C. Ma uno dei due club dovrà farlo e avrà tempo per mettersi in regola fino a martedì della prossima settimana. Per il resto tutte sembrano avere superato le crisi estive (Covisoc permettendo). Compreso il Lecco, ma anche la Turris e pure a Ferrara, in casa Spal, sembrano essere stati un po’ con il fiato sospeso. Tutto risolto. Naturalmente non per la gioia di chi sperava in un ripescaggio. Speranze che, eventualmente poi solo la Covisoc potrà riaccendere. A oggi, quindi, il prossimo girone del Rimini potrebbe quasi delineato con Juventus Next Gen, Spal, Carpi, Pontedera, Entella, Sestri Levante, Carrarese (al suo posto il Legnago se i marmiferi dovessero festeggiare la B), Vis Pesaro, Lucchese, Ancona, Arezzo, Gubbio, Perugia, Ternana, Pianese, Ascoli, Pineto, Pescara e Torres. I giochi sembrano dunque quasi fatti e ora al Rimini non resta che iniziare a correre sul mercato. Perché, tra un documento da presentare e l’altro, e anche con un allenatore da presentare, c’è da costruire la squadra pronta poi a scendere in campo in quel campionato di serie C, il terzo consecutivo per il club di Piazzale del Popolo. Il tempo necessario c’è, ma forse oggettivamente non conviene prendersela troppo con comodo.