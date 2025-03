Rimini, Cioffi eroe di Gorgonzola: "Non è fatta, restiamo sul pezzo"

Il gol che decide l’andata di Coppa Italia, l’abbraccio con mister Buscè e una fiducia ritrovata. Antonio Cioffi non è uno di quei giocatori ai quali piace stare sotto le luci dei riflettori. Almeno fuori dal campo. Ma ha tutti i colpi per essere un attore protagonista. Lo avevano capito a Maddaloni, la sua città, quando a 9 anni lo notò il Napoli. Poi le giovanili fino al debutto in serie A prendendo il posto di Insigne in un Napoli-Fiorentina del 2021. "Ho deciso all’ultimo di calciare sul primo palo – racconta ripensando a quel gol che dà un vantaggio non da poco in vista della gara di ritorno – perché avevo visto il portiere che faceva già il passo dall’altra parte". Un gol che ha consegnato il primo round al Rimini, ma non senza difficoltà. "Quella partita l’abbiamo preparata in pochi giorni – racconta l’attaccante di proprietà del Napoli – Sapevamo di dover affrontare una Giana Erminio in un periodo straordinario, che sta facendo cose belle. Quindi sapevamo non sarebbe stato facile. Ci prendiamo quindi tutto questo successo, ma sappiamo che per raggiungere l’obiettivo bisognerà fare altrettanto bene nella gara di ritorno".

Ora bisognerà rimettere la coppa nel cassetto perché domenica si tornerà a parlare di campionato. E il Rimini ha più di qualcosa da farsi perdonare, soprattutto al ’Romeo Neri’ dove domenica pomeriggio arriverà il Sestri Levante. "Ci siamo fatti una promessa con il mister – rivela Cioffi – Che i playoff li dobbiamo raggiungere in campionato, tralasciando la Coppa Italia. Ci siamo promessi di fare uno sprint finale importante. Dobbiamo metterci determinazione in questa parte finale della stagione, poi si vedrà". Una promessa da mantenere, anzi due (dopo il match con il Sestri Levante il sabato successivo è in programma il match sul campo della Vis Pesaro), aspettando poi il ritorno di Coppa Italia, martedì 8 aprile, al ’Romeo Neri’ contro la Giana Erminio. Il giorno in cui qualcuno, dopo un lungo cammino, alzerà la coppa al cielo. Un motivo d’orgoglio, un momento storico per entrambi i club (sia i romagnoli che i lombardi non hanno mai vinto la Coppa Italia di serie C), ma soprattutto un vantaggio non indifferente pensando alla post season. Vale al pena provarci fino in fondo.