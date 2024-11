Rimini, con la Vis la gara più sentita. Scatta la caccia al biglietto

Di corsa verso quello che un derby non è. Ma è come se lo fosse. Perché con il Cesena a prendere il sole su altri lidi, quella con la Vis Pesaro è sicuramente la gara più sentita della stagione per i tifosi del Rimini. Ecco, allora, che scatta la caccia al biglietto per i novanta minuti contro il marchigiani. Che sono già dietro l’angolo. Venerdì sera (inizio alle 20.30) il ’Romeo Neri’ si colorerà veramente di biancorosso. E naturalmente molto del merito sarà dei tifosi della maglia a scacchi che possono già mettersi in tasca il biglietto. Proprio come i pesaresi, scongiurata proprio ieri l’ipotesi di un divieto per il match in Romagna. Biglietti regolarmente in vendita per i pesaresi (a salire in Romagna dovrebbero essere circa 500), ma con i consueti accorgimenti. Per loro, esattamente per i residenti nella provincia di Pesaro e Urbino, sarà accessibile solo il settore ospiti e botteghini chiusi il giorno della gara.

Ma torniamo a Rimini e i tifosi del club di Piazzale del Popolo il tagliando da oggi a venerdì potranno acquistarli praticamente in tutti i modi. Anche dalle mani di capitan Colombi e compagni. Infatti, proprio oggi, dalle 17 alle 18, allo store biancorosso sotto la tribuna centrale, saranno proprio Simone Colombi, Francesco Semeraro, Luca Falbo e Simone Cinquegrano a improvvisarsi bigliettai per un’ora. Ma i tagliandi si possono acquistare, ormai come d’abitudine per i riminesi, anche online sul sito www.vivaticket.com e dai rivenditori autorizzati. Che a Rimini sono la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani, il Millenium Bar Tabaccheria

e la Tabaccheria T’Immagini. A San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante, a Riccione al Mac’s Corner Caffè

e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini

Via Mazzini. Allo store oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Domani dalle 16 alle 19 e venerdì della 10.30 alle 12.30. I botteghini di via Lagomaggio, invece, saranno aperti il giorno del match dalle 18.30 alle 20.45. Insomma, tutto è quasi pronto per l’edizione numero 63 di una sfida che va in scena dalla bellezza di 85 anni. E che, anche questa volta, c’è da commetterci nessuno ha intenzione di perdersi. A Rimini, e a Pesaro.