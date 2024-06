Rimini condannato al girone di ferro. Tra il Giovane Diavolo e tante big

Due retrocesse, tre neopromosse e il Milan Futuro. Il Rimini da ieri può iniziare a guardare negli occhi le prossime avversarie in campionato. Molte i biancorossi le conoscono già. Dodici per la precisione e sono quelle che, insieme al Rimini, abitavano il girone B anche la scorsa stagione. Ci sono, come ampiamente previsto, Arezzo, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro. Tutti ‘nemici’ conosciuti e tra i quali molti storici.

Niente derby per il Rimini, ma resta il derby non derby con la Vis decisamente sentito dal popolo biancorosso. Poi, dicevamo, ci sono le retrocesse dalla B Ascoli e Ternana. Marchigiani e umbri vanno così a impreziosire il lotto delle blasonate, già ricco nel girone B nel quale Entella, Perugia, Spal e Pescara proveranno ancora una volta a essere protagoniste. Cosa che non è riuscita a molte di loro la scorsa stagione. Qualche blasonata c’è anche tra le new entry. Come il Carpi che, dopo diversi anni di purgatorio, è tornato tra i professionisti con l’obiettivo di restarci. Insieme agli emiliani, ultima formazione emiliana-romagnola insieme al Rimini e alla Spal presente nel girone, le altre novità sono i molisani del Campobasso e i toscani della Pianese. Tra le seconde squadre il girone B si ritrova quella fresca di ripescaggio, dopo l’esclusione dell’Ancona.

Il Milan Futuro, che giocherà le gare casalinghe a Solbiate Arno, è al debutto assoluto e sarà guidata dall’ex giocatore rossonero Daniele Bonera. Quindi, pochissime sorprese ieri nel giorno in cui la Lega ha ufficializzato quei gironi che erano stati ampiamente pronosticati e che seguono, come da più di qualche stagione a questa parte, criteri geografici con suddivisione longitudinale. Il Rimini sarà quindi ancora alla prova in un girone di ferro. La trasferta più agevole sarà quella di Pesaro con i suoi 40 chilometri, quella chilometricamente più impegnativa, fatta eccezione per il viaggio verso Sassari, è quella di Campobasso (419 chilometri).

Utile ricordare le date della nuova stagione. Il campionato scatterà domenica 25 agosto, al netto degli anticipi e finirà il 27 aprile del prossimo anno. Tre i turni infrasettimanali già programmati (mercoledì 25 settembre, 30 ottobre e 12 marzo 2025). La stagione, comunque, avrà inizio qualche settimana prima con la Coppa Italia. Appuntamento a domenica 11 agosto con le gare del primo turno.