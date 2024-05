Rimini, Delcarro ai saluti. È a un passo dal Renate

Quella che si è appena conclusa non è stata una stagione semplice per Andrea Delcarro in biancorosso. Niente a che vedere con la prima, quella del ritorno in serie C, che aveva permesso al centrocampista lombardo di entrare nel cuore dei tifosi del Rimini. A suon di presenze e gol. Ma soprattutto riconoscendo a Delcarro quella voglia di non mollare mai che anche negli ultimi nove mesi ha sempre dimostrato di avere restando, comunque, sempre nel cuore della gente di Rimini. Ora, dopo due stagioni, l’avventura romagnola della mezzala ex Ancona sembra davvero essere arrivata al capolinea. Il contratto in biancorosso di Delcarro dice che fino al prossimo 30 giugno sarà un giocatore del Rimini. Poi la storia presumibilmente cambierà. Tanto che pare abbia già trovato una nuova casa. Infatti, i rumors di mercato sussurrano che il centrocampista sia a un passo dal Renate, società della provincia di Monza e Brianza che ormai da anni naviga in pianta stabile in serie C. Facile pensare che i rumors in questo caso non siano semplicemente tali. Infatti, già nello scorso mercato di riparazione Delcarro è stato a un passo dall’addio. Il lungo infortunio, quello che ha lo ha costretto ai box in tutta la prima parte della stagione sicuramente ha avuto il suo peso in un momento in cui il club stava passando dalle mani di Alfredo Rota a quelle di Stefania Di Salvo.

Con la nuova dirigenza l’amore sembra non essere mai sbocciato e, in più, al suo rientro dall’infortunio, Delcarro ha faticato parecchio a ’incastrarsi’ nei meccanismi studiati da mister Troise per il suo Rimini. Tanto da essere relegato spesso in panchina, tra i mugugni nemmeno troppo velati del pubblico di fede biancorossa. Ventiquattro presenze in tutto, partendo dalla metà del mese di novembre (a infortunio ormai alle spalle), ma soltanto poco più di 800 minuti in campo. Partendo in 16 occasioni dalla panchina. Una stagione a singhiozzo che, ormai, sembra davvero aver condotto, salvo colpi di scena, l’avventura di Delcarro a Rimini al capolinea. Tutto questo mentre in casa biancorossa, ovviamente, continua ancora a tenere banco la questione allenatore. La scelta del nuovo tecnico, dopo la non conferma di Troise, si sta rivelando più complicata del previsto. Ma questo, nell’infinito valzer delle panchine, non riguarda solo il Rimini con tanti club di C a caccia di un nuovo timoniere.