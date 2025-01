Rimini, destinazione Futuro. In casa del Milan senza la Curva

Rimini in casa del Milan Futuro senza i tifosi della Curva Est. Che per protesta domani non saranno a Solbiate Arno, paese della provincia di Varese dove andrà in scena la sfida con il Milan Futuro. I tifosi boicottano la quinta del girone di ritorno per un motivo ben preciso. "Di questo passo – scrivono sui social – ci ritroveremo una serie C infarcita di seconde squadre di grossi club (l’anno prossimo sarà la volta dell’Inter), a discapito di realtà storiche e piazze significative del calcio italiano (quest’anno è stata la volta dell’Ancona, fallimento da cui è subentrato il Milan Futuro)". Insomma, il loro no alle squadre B i tifosi della Est lo dicono decidendo di restare a casa. "Torniamo dalla bella e impegnativa trasferta di Trapani – dicono – ancora più carichi per le prossime sfide. Ci rammarica perciò che la prossima partita sia con la squadra B del Milan, trasferta alla quale abbiamo deciso di non essere presenti". Una protesta contro il ’sistema’. "È palese come, di fronte a criteri di accesso sempre più restrittivi per la Lega Pro, sarà semplice per società con ben altri introiti come quelle stabilmente nel giro delle Coppe Europee, inserirsi e mutare il panorama delle terza serie, tutto a discapito dell’anima popolare del nostro calcio. Benchè non pensiamo che il boicottaggio sia in questo caso uno strumento utile, riteniamo comunque doveroso esprimere il nostro dissenso a questo meccanismo plutocratico, rendendo visibile la nostra assenza".

Da qui l’appello. "Chiediamo a tutta la tifoseria organizzata e non di rispettare questa decisione e disertare questa trasferta, lasciando il settore ospiti senza drappi e bandiere biancorosse". Ma la Curva Est torna anche sugli episodi violenti degli ultimi giorni, i fatti accaduti domenica scorsa a Gatteo Mare durante la gara di terza categoria tra Valverde e Cattolica. Gara durante la quale gli ultrà del Cesena hanno fatto irruzione armati di mazze e bastoni per aggredire, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, alcuni tifosi del Rimini presenti al match. Ma non secondo i tifosi della curva riminese. "Abbiamo vissuto – dicono – qualche giorno di scandalosa criminalizzazione mediatica per fatti che non ci hanno riguardato in prima persona. Evidentemente per fare notizia e costruire dinamiche repressive".