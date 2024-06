Rimini, è il giorno dell’iscrizione. Poi esisterà solo il mercato

La fidejussione, la documentazione che attesta che al ’Romeo Neri’ tutto è già pronto per il prossimo campionato, poi tutta la documentazione da allegare. Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di iscrizione alla prossima stagione di serie C e il Rimini è pronto a mettere tutto nelle mani della Lega. La pratica comprende il versamento di 60mila euro (5mila subito, il resto rateizzati) per quota associativa (2mila euro), partecipazione alle competizioni (48mila euro) e corrispettivo Calcio Servizi (10mila), più la presentazione di garanzia fideiussoria per 350mila euro. Da giorni il club biancorosso sta lavorando per rispettare rigorosamente la scadenza e presumibilmente già questa mattina tutto viaggerà, oramai non più in auto ma in via digitale, verso la Lega di Firenze. I bonifici sono stati effettuati già da giorni e ora anche tutta la documentazione che certifica lo stato di buona salute dello stadio di Piazzale del Popolo è pronta. Questo è senza alcun dubbio il primo passo verso il prossimo campionato. Quello nel quale, per ovvi motivi, non è ammesso il minimo errore. Poi verranno anche tutti gli altri. Con il mercato che da giorni tiene banco in casa biancorossa tra rinnovi, addii e giocatori da tenersi stretti. Ma prima certamente per partecipare a quel campionato bisogna farsi trovare in regola. E per molte società di serie C, ormai come da triste tradizione, è una corsa contro il tempo.

Alcune rischiano e arriveranno questa sera al gong con il fiatone. Ma pare che anche le pericolanti Foggia, Altamura, Ascoli, Turris e Lecco, alla fine, si presenteranno ai nastri di partenza. Se così dovesse essere, e se poi alla prova della Covisoc tutte dovessero passare l’esame, allora non ci sarebbe posto per la squadra Under 23 del Milan, prima nella lista delle eventuali ripescate (quella lista che comprende anche il Ravenna che, però, ne ha quattro davanti a lei). Ovviamente, tornando alla domanda di iscrizione, le squadre che stanno ancora giocando i playoff (saranno Vicenza e Carrarese presto a contendersi la serie B nella finale ad andata e ritorno. Primo round domani sera in Veneto) potranno presentare tutta la documentazione con qualche giorno di ritardo, entro martedì della prossima settimana.