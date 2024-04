Rimini, è il momento di spingere . La corsa playoff inizia da Carrara

"Ci aspetta un preliminare di playoff". Sintetizza così Emanuele Troise la gara sul campo della Carrarese. Gara importante, ma complessa contro la terza della classe. Su un campo dove in pochissimi sono passati per un Rimini che in viaggio in questa stagione ha brillato pochissime volte. Tutte questioni che fanno sicuramente pendere l’ago della bilancia a favore della squadra di Calabro. Ma i biancorossi sanno di non poter perdere altri treni. E sanno pure che gli spareggi promozione passeranno proprio dalle partite in trasferta (due su tre). Serviranno testa e gambe. "Dovremo tirare fuori una prestazione notevole sotto l’aspetto tecnico-tattico – spiega il tecnico del Rimini – perché affrontiamo un avversario con un’identità ben chiara. Rispetto all’andata ha messo anche tanta aggressività diventando più verticale e molto più aggressiva nella fase di non possesso". Messi sotto la lente i punti forti della Carrarese, Troise guarda in casa. "Dobbiamo cercare di portare in campo – dice – tutto quello che ci ha accompagnato e che ci ha fatto costruire una stagione che inizialmente ci vedeva ultimi. E nella quale siamo poi riusciti a risalire dalle sabbie mobili. Ci siamo riusciti principalmente con la motivazione di voler competere e di voler giocarcela con tutti. Questo ci serve anche ora". Dall’altra parte c’è una Carrarese avvelenata dalla recente e pesante sconfitta in casa della Recanatese.

"Vengono da un passaggio a vuoto inaspettato, quindi vorranno rifarsi. Se poi consideriamo la classifica è chiaro che arrivare terzi sposta tanto. Hanno il Perugia a due punti, quindi anche sotto l’aspetto della classifica troveremo una squadra che partirà forte, come ha fatto con il Perugia, con il Cesena, con il Sestri. Dovremo essere bravi a sostenere anche questa componente". Troise non si sbottona quando si parla di scelte, come di consueto. Ma è facile ipotizzare il ritorno di Gigli in difesa, come quello di Megelaitis (nella foto) in mezzo al campo con Delcarro e Garetto a giocarsi il terzo posto a disposizione. Meno abbondanza anche in attacco vista l’assenza di Cernigoi, ma pure quella di Iacoponi e Malagrida. Capanni potrebbe, quindi, ripartire nell’undici. Sempre che Troise non decida di giocarsi subito Ubaldi, eroe del derby con la Vis Pesaro.