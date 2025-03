Rimini-Gubbio 0-1, gli umbri riagganciano la zona playoff

Rimini, 15 marzo 2025 – Tre punti sudati, sofferti, forse neanche troppo meritati ma che fanno un gran bene al Gubbio. Il bollettino che arriva da Rimini racconta di una zona playoff riagganciata grazie soprattutto alle grandi parate di un superlativo Venturi e al destro da fuori di Iaccarino che risolve il match come contro la Pianese lo scorso weekend. Nel primo tempo i rossoblù trovano buone trame ma è lezioso negli ultimi metri e rischia sui corner, come al 26’ con Lombardi che riesce a deviare da pochi passi ma manda alto.

Nel finale si esalta Venturi, che al 34’ con l’aiuto della traversa respinge il destro al volo di Parigi e, al 44’, chiude la porta allo stesso numero 97 in uscita. Pochi secondi dopo, sul cross di Longobardi è Rocchi che di testa colpisce la propria traversa, mentre prima dell’intervallo Bellodi alza bandiera bianca. Nella ripresa la gara è più divertente. Al 48’ Andreano considera volontario il tocco di Rocchi verso Venturi concedendo punizione a due in area per i padroni di casa: tocca Parigi per Cioffi che manda a lato. Il Gubbio cresce con il passare dei minuti – al 64’ doppia chance creata da D’Avino, senza fortuna – e con i nuovi ingressi. È il 73’ quando Faggi supera due avversari e scarica a destra per Maisto, il quale apparecchia al limite per il destro di prima di Iaccarino che s’infila vicino il palo per il secondo gol stagionale del centrocampista del Napoli e il vantaggio rossoblù. Il Rimini non ci sta e Parigi inizia una battaglia personale con Venturi: al 79’ mancino secco dell’attaccante biancorosso è respinto con un gran riflesso, due minuti dopo Parigi ci prova di testa ma ancora Venturi riesce a smanacciare in corner. C’è tempo per due clamorose chance nel finale, che non cambiano il risultato: all’89’ Cinquegrano da due passi non sfrutta la spizzata a centro area, tre minuti dopo D’Ursi da solo davanti a Vitali si fa ipnotizzare dal portiere avversario.

RIMINI (3-4-2-1): Vitali; Bellodi (pt 46’ Cinquegrano), De Vitis, Lepri; Megelaitis,

Lombardi (st 1’ Conti), Langella, Fiorini (st 23’ Malagrida), Longobardi; Parigi,

Leonardi (st 1’ Cioffi). All. Buscè A disp. Ferretti, Falbo, Semeraro, Gagliano,

Piccoli, Ubaldi.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; D’Avino, Rocchi, Stramaccioni, Corsinelli; Faggi (st 36’

Tozzuolo), Rosaia, Iaccarino; Spina (st 23’ Maisto), Tommasini (st 15’ David),

D’Ursi. All. Fontana A disp. Bolletta, Di Massimo, Rovaglia, Zallu, Bianchi, Conti.

ARBITRO: Andreano di Prato (Zezza-Schirinzi)

MARCATORI: st 28’ Iaccarino

NOTE: corner 10-4; ammoniti: David; recupero: pt 1’; st 3’.