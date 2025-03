Rimini, il chiodo fisso di Gorelli: "Vogliamo stare tra le prime dieci"

Tra campionato e coppa. Per un altro paio di settimane il Rimini viaggerà su un doppio binario. Sestri Levante e Vis Pesaro le squadre che i biancorossi dovranno affrontare in campionato, prima della finale di ritorno al ’Romeo Neri’ contro la Giana Erminio. Impossibile non avere in testa la Coppa Italia nelle due gare precedenti. ma la squadra di Buscè sa di non potersi chiudere nessuna porta. Perché l’obiettivo sono comunque i playoff. Che il Rimini potrà raggiungere dalla porta principale (iniziando addirittura dalla fase nazionale come le terze classificate in campionato) vincendo la coppa, oppure rientrando tra le prime dieci in campionato (iniziando dal primo turno). Così, i biancorossi dopo aver vinto la gara d’andata sul campo della Giana, ora si rituffano nel campionato. "Ci sono da fare delle considerazioni – dice il difensore del Rimini Matteo Gorelli pensando al percorso in campionato non esaltante – Ultimamente abbiamo fatto meno risultati perché c’è stata la Torres, ci sono stati Gubbio e Arezzo. A parte il Gubbio, che è nella nostra stessa posizione in classifica, le altre sono squadre che sono sopra di noi dall’inizio del campionato. Quindi stanno facendo un altro percorso, non era facile. Siamo riusciti a vincere con quelle sotto di noi, a tenerle lontane, ci siamo salvati perché abbiamo raggiunto la quota salvezza. E ora puntiamo a finire il campionato arrivando almeno alla soglia dei 50 punti, che magari ti possono dare i playoff". Gorelli mette per un attimo da parte la coppa. "Perché io voglio fare i playoff passando dal campionato – dice il centrale toscano – poi se viene la coppa sono contento. Quindi subito dopo la gara contro la Giana Erminio ero già concentrato sulla partita contro il Sestri Levante. Sono fatto così. Non mi crogiolo su questa vittoria onestamente". Quindi, testa alla squadra ligure che viaggia in piena zona playout e che domenica (alle ore 15) arriverà su quel sintetico del ’Romeo Neri’ sul quale i biancorossi hanno qualcosa da farsi perdonare. E dove, l’8 aprile, arriverà anche la Giana Erminio per il secondo round di Coppa Italia. Quello decisivo.