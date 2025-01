Rimini, il mercato non decolla. E la rosa resta ridotta all’osso

Il mercato non decolla e il Rimini si prepara a trovarsi faccia a faccia con un’altra big. Per di più delusa. E per di più con le solite ristrettezze d’organico. A Pescara, insomma, domani pomeriggio alla squadra di Buscè toccherà un’altra di quelle gare da vivere tutte d’un fiato. Stringendo i denti e sperando di tornare in Romagna, questa volta con qualcosa in tasca. Buscè ritrova Langella e Parigi e questa è già una buona notizia. Il centrocampista e l’attaccante rientrano dalla squalifica e donano un po’ di respiro ad entrambi i reparti. Più scelte, quindi, per il tecnico campano che, però, ha la coperta più corta in difesa. Perché Gorelli salterà non solo la trasferta di Pescara, ma anche la successiva gara interna con la Lucchese per infortunio. E lo stesso farà Lepri che si è appena beccato due giornate di squalifica, dopo l’espulsione in extremis nel match dello scorso turno in casa dell’Entella. All’assenza di Lepri, restando davanti a Colombi, si aggiunge quella di Falbo. Il mancino si è fermato a Chiavari a causa di un problema muscolare: nulla di particolarmente brigoso, ma che costringerà Falbo a saltare la gara dell’Adriatico. Fortunatamente Buscè ritroverà da quella parte Semeraro, che si è buttato alle spalle l’influenza, proprio come Accursi. Un bollettino medico sempre decisamente troppo lungo in casa Rimini e al quale, almeno per ora, il mercato di riparazione, non dà sollievo. Sulla lista degli acquisti ci sono un attaccante e almeno un centrale. Con la possibilità, in caso di qualche uscita, di inserire qualcosa in mezzo al campo. Ma le trattative scarseggiano, o meglio quelle che ci sono in ballo sono lontane dall’essere ben avviate. Un occhio ai precedenti, intanto. A Pescara il Rimini nella sua storia, dal 1940 a oggi, ci ha giocato nove volte e il bilancio delle vittorie dice che in due occasioni i biancorossi sono tornati in Romagna con tutto il bottino. Poi sei vittorie degli abruzzesi e un solo pareggio, quello della passata stagione (1-1 con il gol di Morra). Da ricordare la vittoria della stagione 2006-2007, in serie B. Finì con cinque gol del Rimini (5-0). A segno Valiani, Vitiello, Jeda, Ricchiuti su rigore e Bischeri.