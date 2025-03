Rimini in missione Coppa Italia. Per i tifosi è caccia al biglietto

Prima c’è la trasferta di Sassari, quella in programma sabato in campionato, ma con la testa i tifosi del Rimini sono già alla gara d’andata della finale di Coppa Italia che la squadra di Buscè martedì giocherà in casa della Giana Erminio. E ieri è scattata la caccia ai biglietti. Poco più di 800 (806 per la precisione) i tagliandi del settore ospiti a disposizione dei romagnoli. Si potranno acquistare soltanto in prevendita e nel primo giorno (ieri) sono stati tanti i riminesi che hanno già prenotato il proprio posto allo stadio ‘ Città di Gorgonzola’. L’appuntamento è fissato per martedì sera (calcio d’inizio alle 20.30 e per i tifosi del Rimini si tratta un po’ di un appuntamento con la storia. Perché il Rimini nella sua un trofeo lo ha alzato soltanto una volta, quella Supercoppa di serie C rivolta verso il cielo ormai quasi 20 anni fa da Luca D’Angelo. Insomma, alla finale di coppa i tifosi ci pensano eccome. Anche perché, in caso di vittoria, darebbe un vantaggio enorme alla squadra di Buscè pensando alla post season.

In un batter di ciglia, infatti, la vincitrice della Coppa Italia si ritroverà terza in classifica pensando alla corsa playoff della post season. Così, in tanti ieri si sono collegati su vivaticket.com, dove è attiva la prevendita per acquistare il biglietto. Prevendita attiva anche ovviamente nei punti vendita autorizzati. I prezzi dei biglietti per il settore ospiti (Tribuna Est) sono intero 10 euro (+ 1,83 euro diritti di prevendita), ridotto (donne, Over 65, Under 14) 8 euro (+ 1,83 euro diritti di prevendita). Gratis i bambini fino a 4 anni non compiuti che siedono in braccio a un adulto e non occupano un posto. La vendita per il settore ospiti chiuderà lunedì alle 19. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti. Quindi, i tifosi del Rimini sono chiamati a raccolta. La trasferta in un giorno feriale non è esattamente agevole (e la diretta anche su RaiSport sicuramente è allettante), ma il popolo biancorosso è pronto a rimettersi in viaggio. Intanto, qualcuno si è organizzato anche per volare in Sardegna e non lasciare il Rimini solo nemmeno sabato contro la Torres.