Rimini in rimonta: battuta la Vis Pesaro al 'Benelli' con coraggio e umiltà

"Abbiamo avuto equilibrio, coraggio e umiltà". Questo, secondo Antonio Buscè, il mix che ha permesso al Rimini di battere la Vis Pesaro in rimonta al ’Benelli’. "Sapevamo che questo sarebbe stato un periodo tosto per noi – dice il tecnico dei biancorossi romagnoli – con degli impegni decisamente importanti uno in fila all’altro. Ma ben vengano queste partite tanto sentite". Sentite per diversi motivi. "I ragazzi ci tenevano particolarmente anche perchè all’andata abbiamo subito una sconfitta ingiusta – ricorda – E ci hanno messo la testa giusta per vincerla. Non era semplice rimettere in piedi un match che prima dell’intervallo, con quel rigore molto dubbio, si era messo a favore dei nostri avversari".

Nell’intervallo i biancorossi hanno ritrovato le energie. "In una singola partita ce ne sono tante – spiega Buscè – La Vis Pesaro ha giocato un ottimo primo tempo, ma il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata. E, anzi, noi non siamo stati sempre perfetti in almeno quattro o cinque ripartenze. Siamo andati sotto, ma non abbiamo perso equilibrio. La chiave della gara è stata quella di interpretarla bene per 100 minuti. Nell’intervallo ci siamo detti di sfruttare le nostre occasioni e lo abbiamo fatto".

Il Rimini, se ce ne fosse ancora bisogno, si è dimostrato una macchina da guerra in trasferta. Otto vittorie esterne in campionato per i biancorossi che diventano 12 se si aggiungono i successi di Coppa Italia. "Questo è un po’ il nostro marchio di fabbrica in questa stagione – sottolinea il tecnico campano – Forse questa squadra in casa si sente più protetta e gli manca un po’ di quella ’garra’ che fuori casa non è mai mancata". E che il Rimini dovrà avere pensando al match di martedì contro la Giana Erminio che vale la Coppa Italia.

In casa Vis Pesaro è il vice di mister Stellone, Andrea Gennari, ad analizzare la sconfitta. "Abbiamo giocato un primo tempo fantastico – dice – nel quale siamo andati in vantaggio meritatamente e abbiamo avuto anche qualche occasione per chiudere la prima parte di gara con il punteggio più rotondo". Poi cosa è successo a inizio ripresa? "Abbiamo avuto cinque minuti nei quali abbiamo subito due gol – dice Gennari – che tra l’altro nascono da situazioni di fallo non fischiate. Sul primo c’era un fallo su Di Paola, sul secondo su Okoro. Così come la sua espulsione decisamente dubbia. Diciamo che la terna arbitrale ha avuto una giornata storta".