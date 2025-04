Rimini in vetrina: Parigi e altri gioielli biancorossi nel mirino del calciomercato

La vittoria della Coppa Italia ha messo in vetrina il Rimini e naturalmente i suoi gioielli. Tanto da aprire una finestra di mercato ad aprile, mese non decisamente abituato agli spifferi nei corridoi delle trattative. Ma ci sono dei giocatori biancorossi che, ormai da mesi sono nel mirino di tanti. In categoria, ma anche in categoria superiore. È il caso di Giacomo Parigi, blindato dal club di Piazzale del Popolo pure per la prossima stagione ma con un opzione anche per quella successiva. Ma ambito da molti. Diverse le società cadette che stanno facendo un pensierino all’attaccante aretino, capocannoniere del Rimini con i suoi 13 gol stagionali, 2 in Coppa Italia e 11 in campionato. Parigi prosegue, così, una tradizione di bomber di ’successo’ in Piazzale del Popolo. Sperando che la società della presidente Di Salvo riesca a fare muro questa volta per tenerselo stretto. Cosa non riuscita due stagioni fa con Claudio Santini e quella passata con Claudio Morra. E anche se Parigi non si chiama Claudio sta riscuotendo lo stesso successo. Dall’attacco si passa a centrocampo, facendo poi un saltino anche in difesa.

Garetto e Langella sono i pezzi pregiati, ma non è una novità di oggi. La B aveva già bussato per la giovane mezzala piemontese e ora bussa anche per Langella, seguito da Mantova e Juve Stabia. In difesa poi svetta Megelaitis. Nel suo nuovo ruolo ha attirato l’attenzione di molti in categoria. Soprattutto delle big. Insomma, le manovre di mercato sono già iniziate, anche se ancora è decisamente presto per tirare le somme. Senza poi pensare ai ’gioiellini’ purtroppo non di proprietà del Rimini. Rimini che, però, tra qualche mese sicuramente farà un tentativo con il Napoli per assicurarsi un nuovo prestito di Antonio Cioffi. Anche se l’impressione è che l’esterno campano possa viaggiare dritto verso la cadetteria, passando ovviamente da Napoli. Ma, comunque, il popolo biancorosso per sa di potersi godere ancora per un po’ i dribbling di Cioffi, come le sgroppate e i gol di Parigi. C’è da concludere un campionato e ci sono i playoff nei quali cercare di essere protagonisti. E questo potrebbe far alzare ancora di più le quotazioni dei biancorossi.