Rimini, Lepri rinnova fino al 2027. Resta da sciogliere il nodo Cernigoi

Fino al 2027 vestirà la maglia a scacchi. Dopo quelli di Ubaldi, Garetto e Langella, arriva il rinnovo del contratto anche per Tomas Lepri. A due passi da casa. Il difensore di Villa Verucchio giura amore al Rimini a lungo, guardando lontano. E pensare che quando era arrivato in biancorosso, la scorsa estate, e anche un po’ in sordina, sembrava quasi di passaggio in Piazzale del Popolo. Piombato a Rimini dagli eterni rivali del Cesena, a cercar fortuna dove da giovane non l’aveva trovata. Con la politica del lavoro e del sacrificio Lepri la scorsa stagione è stato capace di farsi strada tra i ’grandi’. Con il sacrificio soprattutto. Perché, se andiamo indietro con la memoria, ma nemmeno più di tanto, in poche occasioni la passata stagione il centrale di Villa ha fatto il centrale di difesa. Dirottato sulle corsia, sia a destra che a sinistra, ha stretto i denti. Ma anche da centrocampista aggiunto, poi, ha saputo fare di necessità virtù. Dote che certamente è stata apprezzata in Piazzale del Popolo. Come del resto le ’uscite’ ai playoff, questa volta nel suo ruolo naturale.

Giovane e di belle speranze, il Rimini ha deciso che chi vorrà averlo, nel futuro più vicino, dovrà saltare l’ostacolo di un contratto decisamente lungo. Il rinnovo di Lepri arriva a una settimana dalla chiusura del mercato estivo. Che in casa biancorossa dovrebbe riservare ancora più di una sorpresa. Certamente a centrocampo. La dirigenza riminese è a caccia di una mezzala per completare il reparto, dopo la partenza di Leoncini, destinazione Pisa. Novità sono attese nelle prossime ore, mentre per l’attacco tutto ruota attorno a Cernigoi. L’attaccante è in partenza, ma al momento non pare esserci nessuna trattativa per la cessione intavolata. I tiepidi interessamenti di Albinoleffe, Gubbio e Audace Cerignola, ma anche quello del Team Altamura, cammin facendo, non paiono essersi trasformati in ipotetici affari. Anche qui, saranno decisivi i prossimi giorni. Nei quali sarà definito anche il futuro di Rosini e Lombardi. Per il difensore sembra essere pronta una nuova destinazione, mentre il centrocampista, appena rientrato in gruppo dopo un infortunio, potrebbe anche restare in Romagna.