Rimini, l’infermeria è piena. Buscè pronto a virare sul 4-4-2

Tre attaccanti per una maglia. Almeno sin qui. Perché l’infermeria piena di esterni in casa Rimini potrebbe aprire le porte, lunedì sera alla quarta di campionato in casa della Lucchese, a un posto in più. Gli infortuni, infatti, potrebbero suggerire a Buscè di rivedere qualcosa dal punto di vista del modulo considerando che, a oggi, c’è il solo Malagrida a tenere alto il nome degli esterni d’attacco in maglia a scacchi. Cioffi, infatti, è fuori dai giochi almeno per una decina di giorni. Chiarella non ha ancora definitivamente smaltito il vecchio infortunio e Dobrev è ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Tutte questioni che potrebbero portare l’allenatore campano dal 4-3-3 al 4-4-2. Sempre che Buscè non decida di passare alla difesa a tre, anche se questa ipotesi pare la meno probabile tra quelle a disposizione. Quella più gettonata vede avanzare l’ipotesi delle due punte. Cercando di scrutare tra gli incastri possibili, a livello di caratteristiche. Parigi, Cernigoi e Ubaldi, i tre attaccanti a disposizione di Buscè, hanno effettivamente tutti caratteristiche molto diverse tra loro. Al tecnico, quindi, il compito di individuare quali si sposano meglio tra loro, almeno in avvio. Cernigoi e Ubaldi si conoscono praticamente a memoria, al secondo anno in biancorosso.

Cernigoi e Parigi in campo in tandem ci sono già stati in questa stagione, esattamente nella parte finale del match casalingo contro la Virtus Entella. Nel quale Buscè aveva optato per una ventina di minuti finali per il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2 nel tentativo di raddrizzare la partita. Tutte queste soluzioni, c’è da scommettere, l’allenatore del Rimini le sta vagliando questa settimana in allenamento. C’è ancora qualche giorno a disposizione per prendere la decisione definitiva. L’unica cosa certa è che il Rimini, al Porta Elisa di Lucca, già non potrà permettersi più passi falsi. L’inizio di stagione, classifica alla mano, non gioca a favore dei biancorossi che poi, dopo quella trasferta toscana, avranno altri tre avversari ’velenosissimi’ di affrontare. Nell’ordine, Milan Futuro, Perugia e Ascoli. E per di più nel giro di una sola settimana. Anzi, qualcosa in meno.