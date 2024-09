Rimini, lo spezzatino è servito. Si gioca anche all’ora di pranzo

Spezzatino in tavola anche per i prossimi tre mesi. Questa volta, anche per pranzo. Sarà un inedito assoluto quello che domenica 10 novembre andrà in scena al ’Romeo Neri’. Alle 12.30. Quando i biancorossi affronteranno la Torres sperimentando, come le big della serie A, la partita di domenica all’ora di pranzo. Non è però questa l’unica novità nel calendario reso noto ieri dalla Lega, quello dall’ottava giornata alla seconda del girone di ritorno. C’è anche un altro inedito, quello delle 19.45, orario in cui domenica 22 dicembre andrà in scena, sempre al ’Romeo Neri’, la prima gara del girone di ritorno contro il Carpi. In tutto questo, da segnare sul calendario ci saranno cinque gare in notturna, una in semi notturna (quella delle 19.45), ma anche diverse gare alle 15. Come quella del 17 novembre, alla 15esima giornata, quando i biancorossi saranno di scena in casa del Sestri Levante. Fino a quella del giorno della Befana, sempre in Liguria, con il Rimini ospite dell’Entella. Di domenica il match sul campo dell’Arezzo, di venerdì sera il derby non derby al ’Neri’ contro la Vis Pesaro. In mezzo a questo lungo calendario da appuntarsi e tenere appiccicato sul frigorifero, tanto per non perdere il filo, c’è anche un martedì sul terreno di gioco: il 29 ottobre, un sabato, nel quale capitan Colombi e compagni in casa andranno a caccia di un successo contro il Legnago.

Il calendario del Rimini: 8ª giornata Rimini-Spal venerdì 4 ottobre alle 20.30, 9ª giornata Arezzo Rimini domenica 13 ottobre alle 17.30, 10ª giornata Rimini-Pianese sabato 19 ottobre alle 15, 11ª giornata Ternana-Rimini venerdì 25 ottobre alle 20.30, 12ª giornata Rimini-Legnago martedì 29 ottobre alle 20.45, 13ª giornata Gubbio-Rimini sabato 2 novembre alle 17.30, 14ª giornata Rimini-Torres domenica 10 novembre alle 12.30, 15ª giornata Sestri Levante-Rimini domenica 17 novembre alle 15, 16ª giornata Rimini-Vis Pesaro venerdì 22 novembre alle 20.30, 17ª giornata Campobasso-Rimini domenica 1 dicembre alle 17.30, 18ª giornata Rimini-Pontedera sabato 7 dicembre alle 15, 19ª giornata Rimini-Pineto venerdì 13 dicembre alle 20.30, 20ª giornata Rimini-Carpi domenica 22 dicembre alle 19.45, 21ª giornata lunedì 6 gennaio alle 15.