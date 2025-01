Rimini-Lucchese 0-0, i rossoneri recriminano sulle occasioni fallite

Rimini, 18 gennaio 2025 – La Lucchese torna da Rimini con un pareggio a rete bianche, portando a casa un buon punto e recriminando per le occasioni avute e non concretizzate.

Gorgone squalificato, decide di schierare al centro della difesa Gucher, supportato da Sabbione e Gasbarro. Il match si apre con il Rimini che si fa vedere subito al 5’ con un sinistro di Lombardi, che Palmisani para. Infruttuosa la punizione di Saporiti dalla trequarti al 7’, che termina sopra la traversa.

La gara è equilibrata, con i padroni di casa, che cercano di fare un buon pressing, ma i rossoneri sono bravi a chiudere gli spazi. Al 18’ ci prova Parigi, con un sinistro da fuori, che termina ampiamente a lato. La Lucchese torna in avanti al 21’ con Gemignani, che crossa al centro, ma Saporiti non ci arriva. Percussione di Tumbarello al 27’ che serve Saporiti, che di prima intenzione però calcia alto. Al 32’ Catanese soffia la palla a centrocampo a Garetto, ma Magnaghi non riesce a controllare. Il numero nove ci riprova subito dopo, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Occasione per passare in vantaggio per la Lucchese al 40’ con un angolo dalla sinistra di Saporiti, per la testa di Magnaghi, ma Colombi, grazie anche alla traversa riesce a respingere. Il primo tempo si chiude in parità, con i rossoneri che possono recriminare per l’occasione non concretizzata con Magnaghi.

La Lucchese riprende subito aggressiva e al 2’ Saporiti chiama Colombi al doppio intervento salva risultato. Il Rimini risponde al 5’ con Parigi, che di testa, tutto da solo in area, manda di poco la palla a lato. Azione solitaria per Gemignani, che al 19’ si accentra, serve Magnaghi, che centra il palo, ma sulla sua traiettoria trova il numero trenta rossonero, che tocca la palla, ma è in fuorigioco.

Il Rimini prova a sbloccare il match al 22’ con un tiro dalla bandierina, la palla arriva a Garetto, che in qualche modo viene bloccato da Palmisani. Anche il nuovo arrivato Gagliano al 35’ prova a lasciare la sua firma sul match, ma la palla finisce sull’esterno della rete. L’ultima occasione del match è della Lucchese al 42’ con Selvini, che aggancia la palla si gira, ma Colombi para. La gara termina in pratica qui con i rossoneri che chiudono in avanti, ma non c’è tempo per altre occasioni. E adesso la palla passa in mano alla nuova società che mercoledì nel corso di una conferenza stampa annuncerà il proprio progetto. L’attesa tra i tifosi e le istituzioni è tanta.

Il tabellino

RIMINI (3-5-2): Colombi; Bellodi, De Vitis (41’ st Cinquegrano), Megelaitis; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli, Semeraro (31’ st Gagliano), Parigi, Malagrida (1’ st Conti). (A disp.: Vitali, Ferretti, Fiorini, Chiarella, Lombardi, Ubaldi). All. Buscè.

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Sabbione, Gucher, Gasbarro; Gemignani, Quirini, Gucher, Tumbarello, Catanese, Visconti; Saporiti (40’ st Fedato), Magnaghi (27’ st Selvini). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Fazzi, Sasanelli, Cartano, Antoni, Leone, Giacchino). All.: Gorgone (in panchina Testini).

Arbitro: Migliorini di Verona.

Note: angoli 6-3; ammonito Megelaitis ; recupero 0’ pt e 3’ st; pomeriggio freddo tipicamente invernale; terreno in buone condizioni; oltre cento i tifosi della Lucchese giunti al Romeo Neri.

Alessia Lombardi