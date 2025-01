Rimini, notte infuocata di coppa. Destinazione Trapani per 50 tifosi

Non li fermano nemmeno 1.288 chilometri. Lo scorso anno sono volati a Catania, domani voleranno verso Trapani. La Sicilia ormai sembra una tappa fissa per i tifosi del Rimini. Da due stagioni la Coppa Italia regala semifinali siciliane ai tifosi biancorossi. Che non si tirano indietro. Saranno una cinquantina i riminesi che domani sera si accomoderanno nel settore ospiti dello stadio Provinciale di Trapani. Non pochi visto l’infrasettimanale e per di più notturna. Ma in palio c’è qualcosa di importante e questo lo sanno perfettamente i tifosi. Perché la finale di coppa, oltre a essere qualcosa di storico per il club di Piazzale del Popolo, dà anche la possibilità di proseguire l’avventura per aggiudicarsi qualcosa di prezioso in chiave playoff. I riminesi partiranno domani mattina all’alba per raggiungere l’aeroporto di partenza. In molti hanno scelto Venezia per atterrare poi a Palermo. Alcuni partiranno da Verona e altri da Bologna. Tutti, poi, faranno rientro alla base romagnola il giorno successivo. E alla partenza tutti dovranno già avere il biglietto in tasca. Biglietto che si può acquistare fino a questa sera alle 19 online su vivaticket.com e nei riventitori autorizzati Vivaticket (al prezzo di 13 euro intero, 10 ridotto). Che a Rimini sono Tabaccheria Pruccoli, Tabaccheria Romani, Millenium Bar Tabaccheria, Tabaccheria T’immagini. A San Marino si possono acquistare al Free Shop del centro commerciale Atlante, a Riccione al Mac’s Corner Caffè e a Cattolica alla caffetteria Mazzini. I tifosi del Rimini, comunque, non sono concentrati esclusivamente su Trapani. Perché, ormai già da qualche giorno, stanno organizzando anche la prossima trasferta di campionato. Che vedrà il Rimini domenica impegnato allo stadio Chinetti di Solbiate Arno per affrontare il Milan Futuro (calcio d’inizio 15). Il Collettivo Riminese sta organizzando la trasferta in pullman. La partenza, come d’abitudine, è prevista da Piazzale del Popolo alle 9 e il prezzo del viaggio in pullman è di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan (335-5711536) e Claudio (338-8162999). I viaggiatori biancorossi non si fermano mai sperando di tornare in Romagna con il sorriso.