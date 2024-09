Rimini, Petracca svela il futuro: "Gaiofana, si parte entro l’anno"

Il centro sportivo della Gaiofana, il nuovo ’Romeo Neri’ e le questioni di campo. Per la prima volta, a un anno dal giorno in cui Stefania Di Salvo ha preso in mano le redini del Rimini, si sente anche la voce, a reti unificate, del marito Stefano Petracca. Che in città ha un ruolo tutt’altro che secondario. E’ lui il presidente della Responsible, la società che il Rimini ‘porta addosso’ sulla maglia a scacchi ogni volta che scende in campo. La società che, non più di qualche mese fa ha vinto il bando per la gestione del centro sportivo nell’ex area Ghigi. "È una struttura con ben sette campi da calcio – ricorda il finanziere italo-svizzero – Sarà un impianto polivalente, ma la cosa più importante è la struttura al centro di quest’area, che permetterà di sviluppare un’attività riabilitativa, che è la parte molto attinente a quella di Responsible. Credo sia una svolta se si pensa a costruire un futuro per il club". E il nuovo stadio? "Attualmente abbiamo la garanzia del centro sportivo con un accordo già siglato, riuscire ad averla per lo stadio sarebbe qualcosa di unico e permetterebbe al Rimini di essere strutturato come club che militano in altre leghe. La ritengo una probabilità realistica e alta.". Dopo aver più volte sottolineato di non aver nessun ruolo all’interno del Rimini, Petracca dimostra ovviamente di conoscere bene la ‘materia’ in questione. "Sono un economista, mi occupo di finanza, sono il consulente finanziario gratuito della Rimini calcio. Avendo studiato e analizzato la parte economica di tanti club in Italia, ma anche fuori, il Rimini dal punto di vista di budget sportivo non è il club di serie C che spende meno. E’ ben strutturato, ha un budget chiaro, commisurato a quello che ci si è sentito di fare. È una squadra che ha le sue potenzialità e se si trova il giusto mix, avrà sicuramente un futuro importante già nel modo in cui è strutturata oggi. Non intendiamo fare i grandi spendaccioni per poi sperare di avere un risultato". Quando partiranno i lavori alla Gaiofana? "Siuramente entro la fine di quest’anno – dice – Ce la metteremo tutta per avere una struttura pronta, almeno i campi, per la nuova stagione, magari, già nel mese di giugno".