Rimini: riaperta la prevendita per la finale di Coppa Italia contro Giana Erminio

Biglietti andati in fumo in appena quattro giorni. Ma ora i tifosi del Rimini potranno nuovamente dare la caccia ai tagliandi per non perdersi la finale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì sera al ’Romeo Neri’ contro la Giana Erminio (calcio d’inizio alle 20.30). Infatti, ieri il club di Piazzale del Popolo ha riaperto la prevendita. Da oggi saranno a disposizione dei tifosi biancorossi oltre 400 biglietti di Tribuna laterale ovest. Infatti, quel settore fino a qualche giorno fa era stato destinato ai ragazzi del settore giovanile. Che ora, invece, si accomoderanno in una parte della tribuna ospiti. Questo ha permesso di ’sbloccare’ altri 400 tagliandi per i riminesi, vista la grande richiesta. E c’è da immaginare che andranno tutti esauriti in fretta. I tagliandi si possono acquistare online su vivaticket.com, nei rivenditori autorizzati Vivaticket e allo Store del Rimini sotto la tribuna centrale del ‘Romeo Neri’. Store che oggi sarà aperto dalle 11 alle 13. Una vera e propria caccia al biglietto di quelle che non si ricordano da un po’ in Piazzale del Popolo. In fin dei conti ci sono dei buonissimi motivi per non perdersi la gara di ritorno di coppa con la Giana. Alzare la Coppa Italia di serie C vorrebbe dire per il Rimini, che non l’ha mai vinta, raggiungere un traguardo storico. Ma soprattutto vorrebbe dire raggiungere i playoff senza dover più guardare la classifica in campionato. E soprattutto farlo partendo dalla fase nazionale, cosa che faranno le terze classificate dei tre gironi. Insomma, la portata dell’evento è di quelle da non perdere e già da giorni in città si respira un’aria frizzante. Soprattutto dopo la vittoria, seppur di misura, dei biancorossi nella gara d’andata. Il gol realizzato da Cioffi a Gorgonzola ha dato un’ulteriore spinta all’entusiasmo del popolo riminese. Ormai da giorni, infatti, sono andati esauriti i biglietti di tutti i settori dello stadio. Con quelli di tribuna centrale e centralissima polverizzati in 48 ore. Ma anche distinti e Curva Est sono stati esauriti in fretta. Lo spettacolo sugli spalti sarà quello delle giornate più belle in Piazzale del Popolo con la speranza che alla fine ci possa essere davvero qualcosa di bello da festeggiare tutti insieme. Martedì sera al ’Neri’ batteranno oltre 6.000 cuori biancorossi.