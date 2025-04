Rimini ribalta Vis Pesaro: vittoria storica al Benelli dopo 20 anni

Vis Pesaro 1 Rimini 2

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (44’ st Rabbini), Coppola (43’ st Ceccaci), Zoia; Pexoto (15’ st Cannavò), Pucciarelli, Paganini, Tavernaro (26’ st Lari), Di Paola; Orelliana (27’ st Raychev), Okoro. A disp.: Mariani, Zocchi, Tonucci, Neri, Schiavon, Di Renzo. All.: Gennari (Stellone squalificato).

RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano (27’ st Conti), Fiorini, Gorelli (11’ st Bellodi), Lepri, Falbo; Garetto, Piccoli (11’ st Megelaitis), Malagrida (27’ st Lombardi); Gagliano (16’ st Leonardi), Ubaldi. A disp.: Vitali, Semeraro, De Vitis, Langella, Cioffi, Parigi. All.: Buscè.

Arbitro: Matteo Dini di Città di Castello. Assistenti: Carlo De Luca di Merano e Gian Marco Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Domenico Castellone di Napoli.

Reti: 38’ pt Di Paola (rig.), 5’ st Ubaldi, 9’ st Fiorini.

Note - Spettatori 2.556. Angoli 7-6. Ammoniti: Gorelli, Di Paola, Leonardi, Palomba, Bellodi, Coppola, Ubaldi, Fiorini, Lombardi, Gennari (allenatore Vis Pesaro). Espulsi: 34’ st Okoro. Recupero: 1’ pt e 6’ st.

Quattro minuti per prendersi tutto a Pesaro. E’ quanto ci ha messo il Rimini a raggiungere e poi sorpassare la Vis al ’Benelli’. Dopo un primo tempo certamente non brillante nel quale, però, nemmeno la squadra di Stellone, nonostante la supremazia territoriale, è riuscita a mettere in allarme Colombi. Poi nella ripresa subito il colpo di reni. Prima Ubaldi, poi Fiorini per la gioia del trecento riminesi sugli spalti del ’Benelli’. Un antipasto sicuramente gustoso, aspettando il cenone di Capodanno che andrà in scena martedì sera al ’Neri’, nella finale di ritorno di Coppa Italia contro la Giana Erminio. Ma prima c’è una vittoria che mancava da 20 anni da gustarsi appieno. Perché il Rimini al ’Benelli’ non vinceva dal 2005. Una vita calcistica. Buscè ruota eccome le pedine. Tanto da inserire Fiorini nel tre di difesa per dare fiato a Megelaitis. Tanto da affidare le chiavi del centrocampo a Piccolo per dare fiato a Langella. Niente campionato per Parigi e Cioffi là davanti in vista della coppa. Ci sono Gagliano e Ubaldi a fare coppia. Il primo tiro è proprio di Ubaldi dopo 10 minuti al quale replica Pucciarelli. Due tiri e lo stesso destino: fuori. Il match è piacevole, ma non decolla dal punto di vista delle occasioni fino a quando, a una manciata di minuti dall’intervallo, il direttore di gara punisce l’abbraccio di Gorelli su Okoro in area. Rigore che, neanche a dirlo, lo specialista Di Paola trasforma. L’intervallo rigenera il Rimini che si ripresenta in versione extralusso nella ripresa. Dopo cinque minuti il pareggio di Ubaldi, bravo a mettere il piede sul cross di Cinquegrano. Poi dopo solo altri quattro minuti la ribalta Fiorini, difensore all’occorrenza ma centrocampista nell’anima, di destro dalla distanza. Per il resto si va in controllo aggrappandosi a capitan Colombi all’occorrenza e sfruttando nel finale l’espulsione di Okoro. La zona playoff per ora è salva, ora sì che ci si può concentrare solo sulla Coppa Italia.