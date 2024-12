Rimini, rimonta a Lecco. Il 2024 finisce con un pari

In rimonta, in extremis, la Primavera 3 del Rimini si prende un punto sul campo del Lecco (2-2). Un passo in avanti in classifica importante alla prima del girone di ritorno e ora la sosta. Lombardi avanti due volte con Nova con un gol per tempo. Poi nei dieci minuti finali la riscossa della squadra di mister Biavati, firmata da Padroni e Fiordalisi. Un punto che permette ai biancorossi di salire a quota 16 in classifica, in compagnia del Lumezzane e di mantenere invariato proprio il distacco di un solo punto dal Lecco. Mentre davanti, nella zona nobile della classifica, dalla quale il Rimini non è poi così lontano, regna il grande equilibrio. Con ben tre squadre in testa (Carrarese, Virtus Verona e Pergolettese) staccate di un solo punto dalla coppa firmata da Mantova e Triestina. Ora la sosta, dicevamo. Un mese di riposo dal calcio giocato per i biancorossi. Si tornerà in campo sabato 18 gennaio e in quella data, la seconda giornata del girone di ritorno, i biancorossi del Rimini se la vedranno con al ’Romeo Neri’ con il Mantova. Lecco: Constant, Di Bitonto, Meleddu, Papotti, Beretta, Marrosu, Tondi, Nova, Riva, Lanotte, Mihali. A disp.: Zadek, Parizzi, Balliano, Nocito, Papallo, Cosi, Sarpa, Anastasini, Purita, Carminati. Allenatore: Mazzoleni. Rimini: Generali, Brisku (16’ st Bacchiocchi), Fiordalisi, Camiciottoli, El Archi, Drudi (1’ st Brolli), Mini (40’ st Cenci) Padroni, Capicchioni (16’ st Maltoni), Conti (20’ st Aruta) Rubino. A disp.: Bagli, Volonghi, Urciuoli, Belletti. Allenatore: Biavati.

Primavera 3. Girone A (12ª giornata): Torres-Triestina 1-2, Arzignano Valchiampo-Carrarese 1-1, Lecco-Rimini 2-2, Lumezzane-Pergolettese 0-1, Mantova-Virtus Verona 1-1, Pro Patria-Vis Pesaro 4-0.

Classifica: Carrarese, Virtus Verona, Pergolettese 21; Mantova, Triestina 20; Lecco 17; Lumezzane, Rimini 16; Pro Patria 15; Arzignano Valchiampo 12; Vis Pesaro 8; Torres 5.