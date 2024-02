Rimini, sale la febbre per il derby. E i calciatori ‘giocano’ in biglietteria

Curva Est sold out e ancora soltanto un migliaio di biglietti ancora a disposizione dei tifosi riminesi. Il derby con il Cesena, quello in programma domani sera al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.45), non se lo vuole perdere nessuno. E il Rimini ci arriva con uno stadio decisamente colorato di biancorosso. Sono oltre 5.000, esattamente 5.350, i biglietti staccati fino a ieri. Che comprendono anche i 1.282 acquistati nel primo giorno di prevendita dai tifosi bianconeri, quelli che si accomoderanno nel settore ospiti. Ne restano, quindi, circa un migliaio: c’è da scommettere che da qui a domani sera andranno esauriti. Ieri, per l’occasione, chi ha acquistato i tagliandi nello store del ’Romeo Neri’ ha avuto dei bigliettai d’eccezione. Al computer, a stampare i biglietti, infatti, nel pomeriggio si sono messi capitan Colombi (nella foto), Pietrangeli e Ubaldi. E naturalmente l’occasione è stata buona anche per firmare sciarpe e magliette. Insomma, il clima è quello giusto e gli ingredienti perché quella di domani si trasformi in una serata speciale ci sono tutti. La prevendita, intanto, continua anche oggi.

Per accaparrarsi un posto in Centralissima ci si dovrà recare ai botteghini dello stadio, mentre per tutti gli altri settori esistono, come di consueto, diverse modalità. I tagliandi oggi saranno a disposizione dei tifosi nello store del Rimini dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ma anche domani mattina dalle 10.30 alle 12.30. Mentre nel pomeriggio, nel giorno del match, saranno aperti i botteghini di via Lagomaggio dalle 18.30 alle 21, un quarto d’ora dopo l’inizio della gara. Ma i biglietti sono disponibili anche dai rivenditori autorizzati: a Rimini la tabaccheria Pruccoli, la tabaccheria Romani e il Millenium bar tabaccheria. A San Marino al Free shop del centro commerciale Atlante, a Cattolica alla caffetteria Mazzini e a Riccione al Mac’s Corner Caffè. La vendita online, invece, è stata chiusa. Tutto è quasi pronto e c’è da scommettere che i ragazzi della Curva Est non faranno mancare qualche coreografia d’effetto. Come successo nella gara d’andata al ’Manuzzi’, ma come di consueto succede nei derby con il Cesena nei quali il campanile viene prima di tutto.