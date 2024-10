Rimini, si svuota l’infermeria. Ma il tandem d’attacco non si tocca

Magari cambierà qualche interprete. Ma è difficile pensare che il Rimini domani sera con la Spal sia diverso da quello che, in emergenza, Antonio Buscè ha messo in campo nelle ultime uscite. Anche ora che l’emergenza è all’angolo. Il tecnico dei biancorossi, dopo settimane, ritrova la sua batteria di esterni. Quasi al completo. Sono rientrati in gruppo Cioffi e Malagrida. Ma anche Chiarella è quasi uscito dal tunnel degli infortuni. Un’abbondanza ritrovata, sicuramente piacevole, ma che non fa perdere di vista a Buscè quell’equilibrio trovato ultimamente. L’assetto che prevede due attaccanti centrali in tandem, con un centrocampo più quilibrato, ha dato i suoi frutti. E questo non può passare in secondo piano. Così, contro la Spal, domani sera sarà compito dell’allenatore del Rimini incastrare la qualità dei suoi esterni con i gol nei piedi degli attaccanti. Pensando, magari, anche a qualche variazione sul tema. Con Cioffi e Malagrida che potrebbero correre sulle fasce.

C’è ancora qualche ora a disposizione per pensarci, questo è vero, anche se la strada sembra tracciata. Perché i dieci punti messi insieme nelle ultime quattro partite da capitan Colombi e compagni sono un tesoretto che sarebbe un peccato disperdere. E insieme a quei punti c’è anche una solidità difensiva acquisita raccontata alla perfezione dai numeri. Nelle ultime tre gare, quelle che di punti in cassa ne hanno portati nove, il Rimini ha lasciato passare gli avversari una sola volta (privilegio concesso solo al Perugia, per altro ininfluente). Tre, in tutto, le reti subiti nelle ultime quattro gare, contro le cinque delle prime tre di campionato. In crescendo anche i numeri dell’attacco. Otto le reti realizzate nelle ultime quattro partite con tutti i bomber che hanno timbrato il cartellino. La tranquillità che i numeri regalano al Rimini non è certamente la stessa che può avere la Spal. Che al ’Neri’ domani sera sarà già chiamata a una gara da ultima spiaggia. O quasi. La squadra di Dossena arriva in Romagna con due sconfitte pesanti consecutive da mandare giù, quelle contro Milan Futuro e Virtus Entella. Lontano dal ’Mazza’ sin qui la Spal ha raccolto tre punti, grazie al successo in casa del Sestri Levante.