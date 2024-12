Rimini, sos infermeria. Buscè dovrà reinventare il pacchetto arretrato

Un punto che vale oro e l’infermeria che torna a riempirsi. Non sono giorni baciati dalla fortuna quelli che sta attraversando il Rimini di Buscè. Perché è vero che il pareggio di venerdì sera con il Pineto è di quelli da tenersi strettissimi, ma la serata abruzzese è stata nefasta dal punto di vista ‘medico’. Da tenere sott’occhio c’è la caviglia di Gorelli. Il difensore, uscito dal campo dopo appena dieci minuti contro il Pineto, sicuramente salterà la gara di mercoledì in Coppa Italia contro il Pineto, ma presumibilmente anche quella pre natalizia di campionato contro il Carpi al ’Neri’. Una prima radiografia fortunatamente ha escluso fratture, ma serviranno ulteriori accertamenti medici per valutare le condizioni della caviglia del centrale toscano. Accertamenti ai quali si dovrà sottoporre anche Cinquegrano. Anche il giovane terzino è uscito con qualche cerotto dall’ultima gara del girone d’andata. Un problema muscolare lo ha fermato nella ripresa e difficilmente sarà a disposizione almeno per la gara di coppa. Sospiro di sollievo, invece, pensando a Megelaitis. Nessun acciacco per il giocatore lituano che è stato semplicemente risparmiato da Buscè contro il Pineto. A questo bollettino non esattamente esaltante si aggiunge l’infortunio di qualche giorno fa di Cernigoi.

L’attaccante ancora si deve sottoporre a ulteriori accertamenti, ma i primi già effettuati non promettono nulla di buono. È stata, infatti, prospettata la lesione del legamento crociato del ginocchio. Se così fosse Cernigoi finirebbe presto sotto i ferri e per lui la stagione sarebbe praticamente conclusa con diversi mesi d’anticipo. Tornando in difesa, l’allenatore del Rimini pensando alle prossime due partite dovrà fare i salti mortali per mettere insieme i cinque di difesa. Che, viste le assenze, potrebbero tornare anche quattro. Perché, non con l’Altamura, ma con il Carpi, Buscè dovrà rinunciare anche a Bellodi, espulso nei minuti finali del match abruzzese e quindi squalificato. Una situazione da studiare nel giro di una settimana. Ma prima ci sarà modo anche di rilassarsi un po’. Questa sera, infatti, i biancorossi siederanno a tavola per la tradizionale cena degli auguri al Coconuts.