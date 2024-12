Rimini, tutta la gioia di Parigi: "Segnare è bello, da ex di più"

"Quando fai gol per un attaccante è sempre bello, poi quando è un gol dell’ex lo è ancora di più". E Giacomo Parigi, per non farsi mancare niente, di gol a Campobasso ne ha fatti addirittura due. Una doppietta che conferma che il Rimini in viaggio sa raccogliere tutto o quasi. Una doppietta che catapulta la squadra di Buscè in una posizione di classifica ora invitante. "Sono stato solo sei mesi a Campobasso – racconta l’attaccante toscano – ma ho solo ricordi molto positivi di quel periodo. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto durante la partita. Abbiamo saputo sfruttare le occasioni e ci siamo difesi bene". Tutto vero, come conferma anche il capitano del Rimini, Simone Colombi. Quei palloni rimasti sui suoi guanti hanno inciso almeno quanto i gol realizzati da Parigi. "È vero che il Campobasso ci ha concesso qualcosa – dice il numero uno dei biancorossi – ma noi siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni che ci sono capitate. Siamo stati cinici. Perché quando fai gol alla prima occasione puoi cambiare la partita, proprio come c’è successo in Molise. Una partita che è stata, comunque, difficile perché quando il Campobasso ha segnato e si è avvicinato, abbiamo anche rischiato di chiudere con un pareggio. Ma siamo stati bravi a livello difensivo, almeno quanto lo siamo stati a livello offensivo".

Il Rimini in Molise ha raccolto il massimo, sfruttando la serata magica del suo bomber e stringendo le maglie difensive nel momento di maggiore pressione della squadra di mister Braglia. Un successo, arrivato immediatamente dopo quello con il Vicenza in Coppa Italia, che risolleva il morale della truppa biancorossa, dopo la sconfitta interna con la Vis Pesaro. Ora capitan Colombi e compagni dovranno ancora una volta mettersi alla prova al ’Neri’ dove, almeno sino a qui, la squadra di Buscè ha raccolto decisamente meno mostrandosi meno coraggiosa di quanto non abbia saputo fare in trasferta. Sabato contro il Pontedera (inizio alle 15) il Rimini dovrà dimostrare a se stesso e ai propri tifosi di saper rendere amico anche quel sintetico di casa che per ora ha regalato spesso gioie agli avversari.