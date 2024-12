Rimini, un pari senza gol. Buon punto a Lumezzane

È un ottimo punto quello che la Primavera 3 del Rimini è riuscita a strappare al Lumezzane lontano da casa. Un match che si è chiuso senza gol e che ha messo i biancorossi alla prova contro una diretta concorrente nella zona centrale della classifica. Un pari che permette alla squadra di mister Biavati di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, dopo la bella vittoria dello scorso turno in casa contro la Torres e il pareggio sul campo dell’Arzignano Valchiampo. Il prossimo turno i biancorossi saranno impegnati ancora una volta in trasferta, sul campo del Lecco, per i primi novanta minuti del girone di ritorno. Un altro faccia a faccia nella zona centrale della graduatoria per la squadra di Piazzale del Popolo considerando che il Lecco sin qui ha messo insieme un solo punticino in più rispetto ai romagnoli. Tutto questo mentre in vetta alla classifica marciano in coppia Carrarese e Virtus Verona, tallonate da quel Mantova che, proprio lo scorso turno, ha lasciato tutto il bottino sul campo del Lecco. Lumezzane: Ottolini, Andreoli, Papetti, Perotta, Abderna, Scalvini, Santone, Doumbia, Biena (30’ st Belvedere), Persico (40’ st Ligasacchi), Cavaliere (1’ st Bianchi). A disp.: Treccani, Gipponi, Simoncelli, Olivari, Pruccoli, Di Giulio, Palmieri. All.: Ugolini. Rimini: Generali, Ciavatta, Drudi, Volonghi, (1 st Camiciottoli), Brisku, El Archi (33’ st Urciuoli), Padroni, Capicchioni (17’ st Maltoni), Conti (40’ st Brolli) Rubino. A disp. Bagli, Bacchiocchi, Fiordalisi, Belletti, Nava. All. Denis Biavati.

Primavera 3. Girone A (11ª giornata): Arzignano Valchiampo-Triestina 0-0, Lumezzane-Rimini 0-0, Mantova-Lecco 0-1, Pro Patria-Carrarese 1-1, Torres-Pergolettese 0-1, Virtus Verona-Vis Pesaro 2-0.

Classifica: Carrarese, Virtus Verona 20; Mantova 19; Pergolettese 18; Triestina 17; Lumezzane, Lecco 16; Rimini 15; Pro Patria 12; Arzignano Valchiampo 11; Vis Pesaro 8; Torres 5.