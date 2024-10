Rimini, un’altra tegola per Buscè. Uno stiramento frena Malagrida

Non è esattamente nato sotto una buona stella il campionato degli esterni d’attacco del Rimini. Ancora uno stop per Lorenzo Malagrida. Uno stiramento ai flessori costringerà ai box il centrocampista ligure almeno per una ventina di giorni. Venerdì l’infortunio durante la gara con la Spal, ieri il verdetto dell’ecografia alla quale il giocatore si è sottoposto. Un inizio di stagione tutto in salita per Malagrida che venerdì scorso, dopo diverse settimane ai box, proprio durante la partita con la Spal era tornato a correre insieme ai compagni. Ma quella sera il suo contributo l’esterno lo ha potuto dare appena per cinque minuti. Entrato a inizio ripresa, infatti, Malagrida dopo sei minuti è stato costretto ad alzare bandiera bianca, dopo un contrasto con un avversario.

Le lacrime di dolore e l’uscita dal campo zoppicando avevano subito fatto pensare al peggio. Ieri il responso dei primi esami clinici ha escluso una lesione più importante, ma comunque mister Buscè non potrà contare sul giocatore per i prossimi impegni di campionato. Sicuramente per la gara che domenica il Rimini giocherà in casa dell’Arezzo. Se tutto dovesse filare via liscio come l’olio Malagrida potrebbe rientrare per la gara in programma il turno successivo con la Pianese. Ma questo si potrà capire soltanto cammin facendo. Ora solo riposo e terapie per l’esterno che naturalmente oggi non tornerà a correre insieme ai compagni alla ripresa degli allenamenti. Non esattamente un avvio fortunato per gli esterni biancorossi. Cioffi, proprio come Malagrida, ha rimesso piede in campo dopo settimane venerdì scorso con la Spal. E Chiarella ancora deve farlo, anzi, ancora deve debuttare in campionato, alle prese con un problema muscolare che lo ha stoppato ad agosto, in Coppa Italia. In settimana il giocatore arrivato in prestito dal Catania dovrebbe ritrovare il campo d’allenamento e domenica potrebbe anche essere a disposizione per la gara di Arezzo, impegno decisamente importante per i biancorossi, ancora ’feriti’ dall’ultima sconfitta casalinga contro la Spal. Impegno per il quale, sicuramente, mister Buscè non potrà contare sul difensore Bellodi, espulso venerdì scorso e quindi squalificato.