Rimini, vacanze già al capolinea. Nel mirino c’è la Virtus Entella

Per il Rimini le vacanze di Natale sono praticamente già finite. Domani Antonio Buscè rivedrà i suoi al ’Neri’. E da lì dritto fino al giorno della Befana quando i biancorossi torneranno in campo per affrontare la Virtus Entella a Chiavari. Pensando alla prima del 2025 infermeria e giudice sportivo ci hanno messo lo zampino. Out per infortunio Cernigoi, Gorelli e Cinquegrano, in Liguria il tecnico del Rimini non potrà contare nemmeno su Langella e Parigi, entrambi squalificati per un turno. Attacco e difesa, quindi, saranno da mettere insieme facendo i salti mortali. E anche in mezzo al campo i biancorossi alla seconda del girone di ritorno saranno orfani del proprio uomo faro in cabina di regia. Tutto questo mentre il mercato avrà mosso i primi passi. Ma probabilmente non ancora in casa Rimini. Il club di Piazzale del Popolo, cammin facendo, è stato costretto a rivedere i propri piani di gennaio. Perché l’infortunio che terrà Cernigoi lontano dal campo per diversi mesi ha sicuramente dato una piega diversa alle strategie invernali. Così, oltre a un difensore centrale e a un centrocampista, il Rimini da qualche settimana si è affacciato anche sul mercato dei bomber. Che, si sa, non è esattamente il primo a partire con i fuochi d’artificio subito dopo la notte di Capodanno.

La dirigenza biancorossa attende e pondera le opportunità sapendo che, tra campionato e Coppa Italia, i mesi di gennaio e febbraio potrebbero davvero valere un’intera stagione in termini di obiettivi finali. Cercando di tapparsi le orecchie per un mese intero, Buscè e i suoi da domani inizieranno a concentrarsi solo ed esclusivamente sull’Entella. Perché ripartire dalla prima della classe non sarà esattamente una passeggiata, nonostante il buon cammino esterno dei biancorossi nel girone d’andata. E per di più contro l’unica squadra che nel girone d’andata al ’Neri’ ha lasciato davvero poche speranze alla squadra di Buscè dal punto di vista della prestazione. Ora, seppur con qualche difficoltà di troppo nel comporre l’undici iniziale, i biancorossi avranno la possibilità di rifarsi. E di dimostrare quella maturità che, cammin facendo, è diventata un punto di forza.