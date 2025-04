Rimini verso i playoff: sfida decisiva contro il Pontedera

Archiviate la sfida contro il Campobasso e la gioia della Coppa Italia, il Rimini si prepara alla penultima gara di campionato con lo sguardo proiettato verso i playoff. La prossima sfida è quella di lunedì contro il Pontedera, decimo in classifica. Un’occasione per tenere a distanza i toscani e alzare ulteriormente il morale del gruppo. Poi ci sarà l’ultima giornata di campionato, quella in cui la squadra di Buscè affronterà al Neri il Pineto, in questo momento al settimo posto, a +5 dai romagnoli. L’obiettivo è quello di finire il campionato con il miglior piazzamento possibile, come ribadito da mister Buscè nei giorni scorsi, senza farsi condizionare troppo dalla certezza dei playoff.

Poi si penserà agli spareggi, conquistati in anticipo grazie al trionfo in Coppa Italia. Quello che i ragazzi di Buscè devono fare è non abbassare mai la guardia, anche per non correre gli stessi pericoli dell’ultima partita contro il Campobasso quando i biancorossi sono stati raggiunti dopo il vantaggio. "Accadono tante cose durante una partita, per questo motivo dobbiamo sfruttare ogni occasione – dice Simone Leonardi –. Non ci si deve fermare di fronte alle difficoltà. Dobbiamo sfruttare ogni pallone per fare gol, ma sicuramente siamo carichi, perché l’ultima partita, quella contro il Campobasso, ha comunque dimostrato il nostro valore" osserva l’attaccante.

Quindi testa al campionato con un occhio alle ultime gare che possono essere considerate una sorta di test prima dei playoff. La vittoria della Coppa, portata a casa contro la Giana Erminio, come noto permette ai biancorossi di saltare la prima fase dei playoff, arrivando direttamente a quella nazionale. Playoff che, come spiegato dal capitano Colombi subito dopo il trionfo in Coppa Italia, il Rimini "giocherà a testa alta" e non per fare la comparsa. Con la Coppa Italia già in bacheca, l’appetito vien mangiando. Chiudere bene il campionato, essere pronti per affrontare i playoff: ecco la strada che seguirà il Rimini.

Federico Tommasini