Rimini, viaggio in Sicilia. Semifinali di Coppa Italia: sfida al Trapani di Capuano

Per la seconda volta consecutiva in semifinale di Coppa Italia e per la seconda volta consecutiva contro una squadra siciliana. Dopo il Catania, il Trapani. Sarà con la squadra di Eziolino Capuano che il Rimini, tra gennaio e febbraio, si giocherà la finale. Con gara d’andata in Sicilia e quella di ritorno al ‘Romeo Neri’. Come sorteggiato ieri dall’ex bomber di Lazio e Parma, Enrico Chiesa. Che ha prestato la sua mano per decidere gli accoppiamenti (l’altra semifinale sarà Giana Erminio-Caldiero Terme). La gara d’andata si giocherà il 22 gennaio, quella di ritorno il 12 febbraio con gli orari ovviamente ancora da definire. La vincente di Trapani-Rimini, poi, giocherà nella finale il ritorno in casa.

Messa da parte, per un attimo, la Coppa Italia, il Rimini torna a connettersi con il campionato. Perché domani al ‘Neri’ c’è la prima del girone di ritorno, e ultima dell’anno, contro il Carpi (calcio d’inizio alle 19.45). E mister Buscè dovrà letteralmente inventarsi la difesa considerando le assenze in contemporanea di Gorelli, Cinquegrano e Bellodi (squalificato). Il tecnico dei biancorossi potrebbe, così, decidere di optare, come successo nella prima parte di gara contro l’Altamura in coppa, per una difesa a quattro. Oppure restare sul ‘classico’ adattando, magari, qualcuno dei suoi. Soluzioni alternative alle quali Buscè ha iniziato a pensare subito dopo la gara con il Pineto, quella che ha portato in dote un punto, ma anche diversi nuovi infortunati. Che cammin facendo si sono uniti a Cernigoi, appena operato al ginocchio, dopo la lesione del crociato (per lui stagione finita).

Nella settimana che porterà alla sosta natalizia, la Lega, oltre ad aver sorteggiato gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia, ieri ha anche comunicato date e orari delle gare dell’anno nuovo. Dalla terza del girone di ritorno alla tredicesima. Il ritorno in campo dopo la sosta era già annunciato. Il Rimini riprenderà il cammino il giorno della Befana sul campo della Virtus Entella (inizio alle 15). Poi il sabato successivo (11 gennaio, inizio alle 17.30) i biancorossi saranno ancora in viaggio per affrontare il Pescara. Il ritorno al ‘Neri’ per la prima del 2025 è programmato per il sabato successivo (18 gennaio, inizio alle 17.30) con la Lucchese. Alla quinta di ritorno si ripropone la domenica (16 gennaio alle 15) per la sfida sul campo del Milan Futuro. Rimini-Perugia si giocherà sabato 1 febbraio alle 17.30 e Rimini-Ascoli sabato 8 febbraio alle 19.30. Spal-Rimini fissata per domenica 16 febbraio alle 17.30 e Rimini-Arezzo lunedì 24 alle 20.30, unica vera notturna dei primi due mesi del nuovo anno. Perché poi Pianese-Rimini verrà disputata domenica 2 marzo alle 15. Stesso orario per Rimini-Ternana dell’8 marzo. Unico turno infrasettimanale martedì 11 marzo: c’è Legnago-Rimini alle 18.30. La 13esima sarà sabato 15, alle 15: Rimini-Gubbio.