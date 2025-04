Rimini vince la Coppa Italia e accede ai playoff nazionali

Con la coppa tra le mani il Rimini può permettersi già di pensare ai playoff. Diventando, da questa sera, l’unica squadra che già conosce ‘la storia’ della sua post season. Perché la vittoria della Coppa Italia non solo certifica l’ingresso agli spareggi per la promozione, ma dalla porta principale. Cioè dalla fase nazionale. Che scatterà domenica 11 maggio, quando il passaggio del turno si deciderà su 180 minuti. Andata e ritorno. I biancorossi, quindi, salteranno la prima fase della competizione, quella a girone, che prevede due turni a eliminazione diretta (domenica 4 e mercoledì 7 maggio). La fase nazionale comprende primo e secondo turno. Poi ci sarà spazio solo per le quattro che staccheranno il pass per le final four. Semifinale e finalissima con un unico posto disponibile in B. Un percorso comunque lungo e complicatissimo, ma da questa sera la Rimini del pallone può cominciare a sognare qualcosa di bellissimo. Prima però occorre rituffarsi in campionato per chiudere, comunque, nel migliore dei modi la stagione. Domenica i biancorossi torneranno al ’Romeo Neri’ per affrontare il Campobasso. Poi sotto con Pontedera (in trasferta) e Pineto in casa per mettere la parola fine sulla regular season. Che si chiuderà per tutti domenica 27 aprile, tra poco meno di 20 giorni. Prima di iniziare un altro viaggio.