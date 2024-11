Rimini-Vis Pesaro, 85 anni di storia. Con il ’Neri’ quasi sempre amico

Sarà la 32esima volta domani sera al ’Romeo Neri’ tra Rimini e Vis Pesaro. Tutto in 85 anni di quello che non è un derby, ma in realtà è come se lo fosse per quanto è sentito. I numeri delle sfide giocate sin qui in Romagna danno ragione al Rimini che ha alzato le braccia al cielo 14 volte, mentre la Vis solo in 4 occasioni è riuscita a portarsi a casa tutto. Gare accese e anche sempre decisamente ricche di gol considerando che, in totale, il bersaglio è stato centrato 69 volte, 46 dai biancorossi di casa. Poi anche 13 pareggi, a testimoniare che la posta in palio è sempre pesata parecchio. Faccia a faccia ovviamente tutti diversi tra loro in quegli 85 anni nei quali le due squadre hanno necessariamente attraversato alti e bassi. Negli ultimi dieci anni, tanto per restare alla storia più recente, ci sono stati 5 Rimini-Vis Pesaro al ’Neri’ che hanno detto due pareggi e tre vittorie del club di Piazzale del Popolo. Tutti di fila gli ultimi tre successivi del Rimini: quello della stagione 2019-2020 firmato da Zamparo (1-0), quello 2022-2023 decisamente convincente sul quale hanno lasciato l’impronta Gabbianelli e Santini (doppiette per loro) e Delcarro (5-0). Storia più recente la sfida della scorsa stagione, quella sulla quale ha avuto un peso specifico notevole la rete di Ubaldi (1-0). Quello era un altro Rimini e quella era un’altra Vis Pesaro. L’impressione è, infatti, che la gara di domani possa essere decisamente più combattuta. I marchigiani questa stagione sono partiti con il piede sull’acceleratore e per ora di punti ne hanno messi al sicuro due in più rispetto alla squadra di Buscè. Sapendo prendersi tutto con squadre di un certo calibro. Dall’Arezzo al Pescara. Insomma, saranno 90 minuti da vivere e capitan Colombi e compagni, reduci dalla convincente vittoria sul campo del Sestri Levante lo sanno benissimo. Confermarsi al ’Neri’, contro una diretta concorrente, vorrebbe dire dare un segnale preciso. Dare una piega diversa a un campionato sin qui all’altezza, ma non da applausi a scena aperta. Non resta che attendere ancora qualche ora per godersi la 33esima sfida tra Rimini e Vis Pesaro. Davanti al pubblico delle grandi occasioni.